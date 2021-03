noicivacciniamo, al via la campagna di Legacoopsociali

Perché hanno fiducia nella scienza. Perché è responsabilità civile. Per salvare vite. Per la salvezza di tutti. Sono tanti i motivi con cui gli operatori socio-sanitari e cooperatori sociali da tutta Italia lanciano la campagna #noicivacciniamo costruita insieme a Legacoopsociali, attraverso un video pubblicato sui canali youtube e social network (Facebook e Twitter) dell’Associazione che rappresenta oltre 2.400 cooperative sociali.

Questa iniziativa di sensibilizzazione nasce dalla volontà di chi opera nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali duramente colpite dalle ondate del Covid: dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia alla Basilicata passando per Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria ci sono volti e voci di chi opera nelle Rsa, nelle scuole e nei servizi di welfare. Legacoopsociali vuole dare il suo contributo affinchè si proceda a un piano vaccinale di massa per superare questa emergenza che dura da oltre un anno e colpisce ulteriormente le persone più fragili e vulnerabili.

Nel video c’è anche l’appello della presidente nazionale Eleonora Vanni che dice: “Mi vaccino perché tengo alla mia salute e a quella degli altri, perché non vedo l’ora di riabbracciare gli amici e frequentare persone e luoghi di socializzazione, perché il Paese possa ripartire senza lasciare indietro i più fragili”.

A chiudere il video è il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti: “Mi vaccino perché non voglio correre il rischio di morire solo come un cane in una terapia intensiva e soprattutto non voglio farlo correre alle persone che incontro ogni giorno”.

Anche la Cooperativa sociale Itaca aderisce a #noicivacciniamo. Le motivazioni sono spiegate dalle colleghe e dai colleghi delle Cooperative sociali di tutta Italia, anche di Itaca, in questo video: sono professionisti, come i nostri, che ogni giorno sono impegnati con le persone più fragili e vulnerabili, anziani, persone con disabilità, con sofferenza mentale, ma anche bambini, ragazzi, giovani. Lavorano, come i nostri operatori in case di riposo, residenze protette, gruppi appartamento, comunità residenziali e semi residenziali, centri di aggregazione giovanile, nidi per la prima infanzia, servizi domiciliari, centri diurni e molto altro.