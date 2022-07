Nomago inaugura la sua prima sede in Italia

Nomago, la più grande compagnia di autobus turistici della Slovenia e tra i maggiori player del settore in Europa, ha inaugurato la sua prima sede in Italia, a Cusano di Zoppola. Alla presenza delle autorità locali, il presidente Sandi Brataševec e l'amministratore delegato Dimitrij Saksida hanno aperto le porte del moderno hub che, situato sulla statale Pontebbana tra Pordenone e Udine, permette di coprire strategicamente tutto il Nordest e oltre.

La sede di Zoppola rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della presenza di Nomago in Italia, iniziata nel 2018 con l'acquisizione di Alibus, storica azienda conosciuta e apprezzata nel territorio pordenonese. Nomago Italia ha un parco di 70 autoveicoli e la sua ricaduta occupazionale è di cento dipendenti, residenti principalmente nel territorio in cui l'azienda opera. La nuova sede rientra in un ampio progetto aziendale incentrato sulla sostenibilità: per questo è stata riqualificata una precedente area produttiva del territorio zoppolano senza consumare o cementificare ulteriore suolo.

Presenti il sindaco di Zoppola Francesca Papais, l'assessore alla mobilità, trasporti e viabilità del Comune di Pordenone Cristina Amirante, l'assessore alla mobilità del Comune di Azzano Decimo Gabriele Pardini, il maresciallo Francesco Napolitano vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto. La sede è stata benedetta dall'aiutante della parrocchia di Zoppola don Stefano Mattiuzzo. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha inviato i saluti del presidente Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale ai trasporti Graziano Pizzimenti.

"Puntiamo molto sul mercato italiano - dichiara il presidente Brataševec - a cui siamo geograficamente vicini e con il quale ci sono molte affinità. Dalla collaborazione tra Slovenia e Italia siamo pronti a partire con uno sguardo positivo al futuro. Futuro che però è già iniziato, visti i numerosi Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia che hanno scelto i nostri mezzi per il loro servizio di autobus scolastico. Il dialogo con le comunità di riferimento è infatti per noi molto importante, come anche con gli altri soggetti fondamentali dei territori: in tal senso ne sono felice esempio la pluriennale collaborazione con la Base americana di Aviano, l'Udinese calcio, Pallacanestro Trieste e le Frecce tricolori. In Nomago da oggi c'è anche un cuore italiano che batte a Zoppola, pronto a lavorare in sinergia con le nostre sedi in Slovenia e Croazia. Da Venezia a Dubrovnik, passando per Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, un'unica grande realtà al servizio dei viaggiatori".

“La sede di Zoppola - aggiunge l'ad Saksida - permetterà un agevole contatto con la clientela, che in un unico luogo potrà accedere a tutti i nostri servizi. La sua posizione strategica ci permetterà di coprire con i nostri mezzi il territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, dialogando proficuamente con la casa madre in Slovenia e con la sede in Croazia. Un hub moderno, che nasce dalla riqualificazione di un’area già esistente e su cui stiamo investendo anche in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.

"Nomago ponendo qui la sua sede italiana - ha dichiarato il sindaco Papais - ha riconosciuto la valenza strategica della posizione di Zoppola e posto le radici per uno sviluppo non solo dell'azienda ma anche del territorio con essa. Da anni collaboriamo per il servizio di scuolabus, con i conducenti che sono tra i primi educatori che i nostri ragazzi incontrano ogni giorno: sono un valore aggiunto del servizio stesso".

Nomago nasce nel 2018 dalla fusione di diverse realtà di trasporto in Slovenia, allargando poi il suo raggio d'attività anche a Italia e Croazia. Tra i suoi servizi non solo noleggio autobus turistici ma anche servizio di trasporto pubblico, mobilità integrata autobus-biciclette, servizi charter su gomma e in collegamento con gli aeroporti e i porti, agenzia turistica. Oltre 800 gli autoveicoli attivi in Slovenia, Italia e Croazia, che percorrono più di 35 milioni di chilometri ogni anno. In Nomago lavorano 1200 persone e vengono serviti più di 10 milioni di passeggeri all'anno.

Nomago Italia, in sintonia con la casa madre, è attenta all'impatto ambientale delle sue attività. Per questo è stata scelta come sede una realtà produttiva già esistente sulla strada statale Pontebbana a Cusano di Zoppola - ampia circa 18.000 mq - riqualificandola ed evitando così di cementificare nuove porzioni di suolo. È stato anche avviato un piano d'intervento per l'installazione di pannelli fotovoltaici, nonché lo sviluppo del servizio intermodale con e-bike.

Si sta anche effettuando il rinnovo del parco automezzi con l'acquisto di autobus di ultima generazione Euro 6D a bassissime emissioni, oltre a quelli a metano già circolanti in Slovenia. Scegliere l'autobus è di per sé una scelta ecologica, visto che ogni mezzo "toglie" dalle strade 50 automobili con le relative emissioni.