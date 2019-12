Non 'nuove' professioni, ma trasversalità

Quali sono le competenze richieste a oggi in un settore così importante per la regione Friuli Venezia Giulia come l'agroalimentare? A seguito del convegno “Verso l’impresa 5.0” dedicato al settore agroalimentare, organizzato dall’Agenzia del Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia lo scorso 11 dicembre, è stata avviata una riflessione sul tema della relazione tra innovazione e risorse umane. Le esperienze portate all’incontro da alcune aziende leader del comparto regionale, quali Illy Caffè, Biolab e Roncadin, hanno fatto emergere la necessità di riorganizzare le imprese, per far sì che riescano ad essere più flessibili e cooperative all’interno, oltre che competitive all’esterno.

“Le aziende del futuro, per affrontare con forza un mercato in continuo mutamento, devono rinnovare i loro sistemi di gestione aziendale allo scopo di permettere e promuovere la collaborazione fra le molteplici figure richieste. Tra queste, la richiesta spazia tra professioni eterogenee, che non devono essere create, ma già esistono e devono solo imparare a lavorare sinergicamente in team”, afferma Pierpaolo Rovere, direttore del Cluster agroalimentare regionale “Agrifood FVG”. Concorde è Giovanni Cattaruzzi, presidente del Collegio dei Periti Agrari FVG, il quale sottolinea l’importanza in questo processo di rinnovamento della formazione scolastica per il suo ruolo chiave nell’insegnamento dell’interdisciplinarità. “Il coordinamento delle professioni del futuro sarà alla base del percorso di innovazione delle aziende” ha aggiunto Cattaruzzi.

In quest’ottica, l’agenzia Agrifood FVG ha lavorato attivando da alcuni mesi un tavolo con gli ordini professionali, allo scopo di promuovere l’aggregazione dei professionisti, riconoscendogli così la funzione di fondamentale cinghia di trasmissione del percorso formativo e innovativo a livello delle piccole realtà agroalimentari della regione.

Si continuano a cercare quindi figure presenti storicamente nella filiera come periti, tecnologi alimentari e agronomi altamente qualificati e competenti, ma non solo! L’eterogeneità sembra delinearsi all’orizzonte come risposta alla spinta innovativa. La domanda si espande quindi a settori che tradizionalmente non venivano considerati dal comparto: dal marketing, con particolare attenzione nei confronti del digitale e del mondo social, fino al mondo dell’intermediazione linguistica e culturale, per aiutare le imprese nell’espansione commerciale all’estero. Inoltre, si denota una crescente richiesta per posizioni nel campo della logistica che, oggi più che mai, con l’avvento dell’e-commerce applicato anche ai prodotti alimentari, svolge un ruolo chiave nella sfida competitiva delle aziende del settore.