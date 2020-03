Non escludere il lavoro domestico dagli ammortizzatori

“Il Governo riveda la scelta di esclude il lavoro domestico dagli ammortizzatori sociali in questo momento di emergenza nazionale”. Queste le parole di Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, l'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico. “Considerato lo sforamento del debito e le risorse emergenziali messe in campo per tutti, non crediamo che questo sia il momento per continuare a escludere la categoria del lavoro domestico dal sostegno messo in campo, rilegando i datori di lavoro domestico e i lavoratori domestici (circa 3,5 milioni in totale) a una categoria di rango inferiore rispetto alle altre. Tale scelta è incostituzionale in piena violazioni con i Diritti dell’Uomo”.

"Domina - fa sapere Gasparrini - sta chiedendo ai datori di lavoro di sospendere i rapporti non necessari, ma di non lasciare senza reddito i lavoratori domestici per senso di responsabilità e solidarietà. I lavoratori domestici si stanno prendendo cura dei nostri cari che non possiamo raggiungere. Molti lavoratori stanno perdendo oltre la retribuzione anche l’alloggio, altri stanno lasciando l’Italia perché impauriti e senza soldi, le baby sitter non vogliono andare a casa dei datori, tutto il lavoro nero (circa 1,2 milioni di lavoratori) è sospeso".

“Rinnoviamo – continua Gasparrini - la nostra fiducia nel Governo e nel suo operato di questi giorni ma non crediamo che sia il momento di risparmiare proprio sul lavoro domestico. In caso contrario – conclude la nota - continueremo a supportare datori di lavoro domestico e lavoratori per quello che possiamo e saremo costretti a impugnare con urgenza tutti i provvedimenti in questione”.