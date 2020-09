Giovedì 24 settembre si potranno ascoltare storie ed esperienze delle molteplici eccellenze di Aquileia e dintorni che hanno aderito all’ambiziosa iniziativa Non siamo Atlantide - Tasselli di Sostenibilità.

L’evento, che riprende il mito della città sommersa, darà spazio a persone, aziende e associazioni locali, per raccontarsi e condividere obiettivi, collaborando per la sostenibilità del territorio. Anche il viaggio verso l’evento sarà green, con l’organizzazione di trasporti dai paesi vicini in bici, a piedi o con mezzi elettrici.

L’idea di questa giornata nasce da Piero Zerbin, imprenditore aquileiese titolare della storica pasticceria Mosaico e del Cocambo - Fabbrica del Cioccolato e del Caffè, presso la cui sede – in viale della Stazione 2/A ad Aquilea, si terrà l’evento.

Piero sta da tempo perseguendo una strategia di rigenerazione d’impresa in chiave sostenibile, con l’aiuto di Cristina Lambiase, di One Planet Network, co-organizzatrice di questo evento, che sottolinea: "Non siamo Atlantide è la voce degli imprenditori che guardano alla comunità locale e coltivano il bene comune come valore d'impresa, superando il concetto di profitto come unico fine, agendo insieme agli altri per non scomparire dentro i cambiamenti climatici".

In questo evento, sostenibilità farà rima con solidarietà: tutti i partecipanti, i relatori ed i professionisti interverranno a titolo gratuito. Inoltre, il 20% di tutto ciò che verrà venduto durante il pomeriggio - prodotti delle aziende espositrici e cibo/bevande - sarà donato a Radio Magica e a Gli Amici di Federico, due associazioni impegnate nel territorio.

Il progetto - che ha, tra gli altri, il patrocinio della Regione - è inserito all’interno del Festival Dello Sviluppo Sostenibile di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e può contare sulla collaborazione di Animaimpresa, network di imprese da anni impegnato nella promozione della responsabilità sociale d’impresa.

Programma ed iscrizioni: animaimpresa.it