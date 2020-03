Mentre scriviamo, fuori il termometro sfiora i 15 gradi. Sarebbe una magnifica giornata di primavera, non fosse che siamo ancora in pieno febbraio e che al cambio di stagione manca oltre un mese.

Se le condizioni meteo dovessero restare quelle attuali è assai probabile che sarà stato uno degli inverni più caldi degli ultimi trent’anni. Non il più caldo, come ci hanno spiegato gli esperti dell’Osmer, ma comunque decisamente più mite di quanto non ci si aspetterebbe in Friuli sulla base delle medie stagionali.



Non tutto il caldo vien per nuocere tuttavia, per lo meno se parliamo dei mesi più freddi. Non siamo ovviamente scaduti nel becero negazionismo. I cambiamenti climatici sono purtroppo una triste realtà con la quale stiamo facendo i conti perfino prima del previsto, ma è ovvio che una stagione invernale meno rigida per quanto concerne le temperature qualche beneficio pure lo offre.

Per esempio nel caso dei risparmi sulle spese di riscaldamento, inevitabilmente meno elevate a fronte di temperature che molto raramente sono scese sotto lo zero perfino nelle ore notturne.



Una parziale conferma sembrerebbe giungere in tal senso dai dati che ci sono stati forniti da AcegasApsAmga, tra i principali fornitori di gas metano nella nostra regione. Volendo limitare l’analisi al solo dicembre, comparando le temperature medie registrate nel 2017, 2018 e 2019, a fronte del progressivo aumento dei valori (rispettivamente 3,71°, 4,30° e 6,38°) si registra la diminuzione dei volumi di gas immessi in rete. Ovvero nel 2017 92 milioni e 404mila metri cubi, scesi a 87 milioni e 288mila nel 1018 e a 76 milioni e 937mila metri cubi lo scorso dicembre, in pratica quasi 15,5 milioni di metri cubi risparmiati e il 17% in meno rispetto a due anni prima. Dato che gennaio ha registrato una temperatura media che ha quasi doppiato quella del 2019 ed è superiore di 1,2° alla media per lo stesso mese e pure febbraio dovrebbe registrare una temperatura decisamente superiore alla media, non è azzardato prevedere l’ulteriore diminuzione dei consumi di gas.Stesso discorso, sebbene manchino dati, per l’utilizzo di biomassa legnosa, con il beneficio aggiuntivo di un minore inquinamento dell’aria dovuto alla minore emissione dei vari composti dispersi nell’aria, anche se poi nelle concentrazioni assumono un peso determinante le condizioni meteo.Benefici in termini di risparmio arrivano anche dai minori interventi sulle strade, che si tratti di spalare la neve o di spandere il sale sulle strade. Durante questo inverno, come ci ha confermato FvgStrade i trattamenti antighiaccio hanno interessato, in misura minore rispetto agli scorsi anni, solo le strade dell’area montana. I risparmi sono quantificati in circa il 30% rispetto allo scorso anno. Va però precisato che la stagione invernale non è ancora terminata e che in passato la società che gestisce oltre 3.200 chilometri di rete viaria si è trovata a dover affrontare situazioni di criticità causate dalle cattive condizioni meteo anche nei mesi di aprile e maggio.