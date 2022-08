Nonostante i controlli, il 'nero' è tornato di moda

Sanzioni salate e sospensione dell’attività non bastano a fermare il lavoro nero, o sommerso. Questa piaga sociale affligge da anni il nostro Paese e riguarda anche il Friuli Venezia Giulia in tutti i settori, dall’agricoltura alle aziende manifatturiere, dai servizi al turismo, dal commercio alla ristorazione. Limitandoci ai fatti di cronaca più recente, si può dire che Guardia di Finanza e Carabinieri non abbiano avuto il tempo di andare in vacanza.

Da maggio a oggi le operazioni delle forze dell’ordine si sono susseguite a ritmo incessante e hanno colto in flagrante datori di lavoro in tutti i settori. Soltanto per fare un esempio, avrebbero meritato un po’ di riposo le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Pordenone, dato che, soltanto dall’inizio dell’anno, hanno individuato 42 lavoratori in nero e 48 irregolari, sanzionando, complessivamente, 18 datori di lavoro. Alla fine di maggio un controllo dei Carabinieri del lavoro ha scoperto quattro lavoratori in nero in un’attività edile di Pradamano, la cui attività è stata sospesa. E’ stata sanzionato anche un ristorante etnico a Udine.

Nello stesso periodo, Fiamme Gialle di Pordenone e Ispettorato del Lavoro, durante un controllo delle attività agricole svolto, anche grazie all’uso del drone, tra San Vito e Morsano al Tagliamento, hanno scoperto 23 lavoratori in nero e denunciato tre clandestini e l’imprenditore che li aveva impiegati. Sono state quattro le aziende sospese. Risale a luglio, invece, la scoperta della Guardia di Finanza di Pordenone che, nel corso di un servizio di contrasto al lavoro irregolare in concomitanza con un importante evento musicale a Piancavallo, ha individuato 12 camerieri impiegati in nero da un’azienda di catering.

Sempre a metà luglio il nucleo ispettorato Carabinieri del lavoro di Udine ha sospeso l’attività di un centro massaggi di Codroipo e di una stazione di servizio a Udine. Nel primo caso sono scattate sanzioni per oltre 25.000 euro, nel secondo per 6.000.

Anche il settore della ristorazione è finito nel mirino dei Carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Pordenone, che hanno scoperto, sempre a metà luglio, irregolarità in tre attività. I ristoratori sono stati sanzionati per oltre 27.000 euro. In un caso è stato adottato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, dato che il personale irregolare era superiore al 10% del totale.

A fine luglio, nel corso dei consueti controlli sul territorio, la Guardia di Finanza di Pordenone ha individuato quattro lavoratori in nero: due impiegati in una pizzeria per asporto di San Vito e due in un cantiere edile di Sacile. Attività sospese.

A Trieste, i carabinieri hanno eseguito controlli in dodici locali, verificando la posizione di 28 dipendenti. I militari hanno scoperto due lavoratori in nero, rispettivamente in un ristorante e in un bar. Per entrambe le attività è stato adottato il provvedimento di sospensione, oltre alla contestazione di multe per 7.200 euro. Il totale delle sanzioni amministrative contestate ammonta a 15.000 euro circa.

Nuove modalità di assunzione non in regola, ma quasi...

Il lavoro nero ha assunto nuove forme, sono aumentati i contratti intermittenti o a chiamata e le assunzioni stagionali. Abbiamo chiesto un commento a Roberto Re, presidente dei consulenti del lavoro di Udine.

Come sta cambiando il mondo del lavoro? “Per aggirare la legge, oltre a queste modalità, si sono aggiunti i falsi part-time, ormai all’ordine del giorno e in aumento soprattutto per quanto riguarda i lavori stagionali. Per un datore di lavoro è difficile quantificare le ore che dovrà lavorare un dipendente in un locale, per esempio. Dipende dalle necessità. Per aggirare l’ostacolo, il titolare assume il dipendente in regola part-time per quattro ore, ma poi gli chiederà di lavorare il doppio, se va bene. In effetti, il lavoro part-time prevede la flessibilità e il dipendente può lavorare più ore, se gli viene richiesto, ma deve essere d’accordo. Questo gli permette d’integrare lo stipendio, facendo un altro lavoro a mezza giornata. Se il titolare segue la legge, pagherà la differenza secondo il contratto nazionale, altrimenti darà la differenza in nero. E questo succede nella maggioranza dei casi”.

Non è molto rischioso infrangere le regole? “Un’azienda che impiega lavoratori in nero rischia non solo multe salatissime, ma la chiusura dell’attività, soprattutto se il numero di lavoratori in nero supera il 10% del totale. Il regime è davvero pesante. Chi decide di aggirare il sistema, è senza scrupoli, o comunque non ha niente da perdere. Se un imprenditore lo fa, è perché spera che gli vada bene. Sicuramente ha un’azienda borderline, non capitalizzata. Il risultato, comunque, è quello di turbare il mercato, dato che l’imprenditore che sceglie di non pagare tasse e contributi si avvantaggia rispetto ai colleghi che seguono la legge”.

Alcuni imprenditori aggirano la legge anche perché è sempre più difficile seguirla? “Sicuramente. Inoltre, dal 13 agosto entra in vigore il ‘decreto trasparenza’ che impone regole ben più rigide di quelle richieste dall’Ue. Le aziende dovranno rivedere tutti i contratti. La data scelta non è certo la migliore, visto che agosto è il mese in cui in Italia le aziende chiudono per ferie. Come consiglio nazionale dei consulenti del lavoro abbiamo chiesto al Ministro più trasparenza e una spiegazione dell’attuazione della norma, anche perché questa ulteriore burocratizzazione non è richiesta dalla direttiva europea e non serve a tutelare il lavoratore”.

C’è anche chi subappalta a un’altra azienda manodopera e servizi allo scopo di risparmiare? “Questo è un fenomeno antico, che implica un’assunzione di corresponsabilità delle aziende, anche dal punto di vista della sicurezza, che ha trovato nuovo vigore col bonus 110%. Sono nate imprese davvero borderline che hanno completamente bypassato la legge. Per fortuna, adesso il bonus dovrebbe essere rivisto”.