Nonostante il Covid, a Ronchi il commercio tiene

Nonostante la crisi, la pandemia e mille altri grattacapi il commercio a Ronchi dei Legionari tiene. Anzi, i dati elaborati e diffusi dallo sportello Suap, che è l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che riguardano attività produttive e prestazione di servizi, sottolineano come, nel 2020, essi siano, in fondo, positivi.

Attualmente le attività commerciali, ovvero negozi di vario genere, sono 92, i pubblici esercizi 45, gli operatori di mercato 36, gli acconciatori ed estetisti 25, le strutture ricettive sono 12, tre gli agriturismi. Le licenze di taxi sono otto e cui si aggiungono quattro di noleggio con conducente.

Accanto a queste troviamo alcune attività come quelle di vendita di vino prodotto in proprio, le tradizionali “private”, che sono 15 e, infine, altri insediamenti produttivi e di servizi, definiti residuali, che incidono per bassa percentuale, circa il 2%.

Nei 12 mesi trascorsi si sono registrate 22 aperture di attività e fronte di 18 cessazioni e ci sono stati otto subingressi, con un saldo leggermente superiore rispetto al 2019. Tra i settori di attività economica più significativi in termini numerici il commercio costituisce il 37%, i pubblici esercizi il 18%, gli operatori di mercato il 6,7%.

“I dati dello sportello Suap dimostrano che tiene la situazione commerciale e delle attività produttive nella cittadina. Certo nello scorso anno, segnato dalla pandemia e dal lockdown – ha osservato il sindaco, Livio Vecchiet, presentando il bilancio assieme alle comandante della Polizia locale, Paola Trinco, e all'addetto al servizo lavori pubblici e gestione del territorio, Sergio Bandini - i numeri non sono aumentati, ma il fatto che sostanzialmente siano rimasti costanti è già un ottimo risultato".

"In ogni caso credo di poter dire che Ronchi dei Legionari continua a esercitare un ruolo di richiamo. Qualche piccolo esercizio commerciale ha chiuso, ma molti altri negozi e locali sono frequentati anche da cittadini in arrivo da fuori città”.

A dicembre, va detto, è stato acquisito un altro operatore per lo Suap, che ora può contare su tre persone ed è a organico completo. “Lo Suap non è un l'ufficio commercio ma è uno sportello articolato con opera praticamente in rete con altri servizi e uffici”, sottolinea Trinco, mentre Bandini ha voluto ricordare che con lo Suap “cerchiamo di anticipare il futuro perchè stiamo lavorando per fare in modo che certi iter abbiano un procedimento unico e i cittadini e le imprese non siano obbligati a girare per vari uffici”.

Gli addetti hanno anche preparato relazioni e studi per illustrare il progetto di imprese commerciali e soddisfare le richieste presentate dalle categorie. Tra le più significative, la relazione relativa alle condizioni necessarie per l’apertura di una parafarmacia nel territorio comunale, in particolare nel centro commerciale Nordest Small e anche la relazione per il progetto per l’installazione di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche nell’area dell’aeroporto.

Lo Suap ha lavorato anche sul tema di contrasto e prevenzione della ludopatia riguardante l’installazione di giochi leciti nei pubblici esercizi, coinvolgendo in alcuni casi anche i gestori di locali. Lo sportello si è occupato anche del coordinamento e realizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con la Pro Loco, anche se durante il 2020 l’attività è stata ridotta per causa delle restrizioni anti pandemia. Sono state comunque predisposte e autorizzate una decina di provvedimenti autorizzativi per l’agibilità a pubblico spettacolo con capienza minore alle 200 persone.