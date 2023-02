Nordest Servizi entra nel Gruppo Eurosystem

Nordest Servizi, storica società friulana di Information Technology fondata a Udine nel 1994, conclude con successo la sua incorporazione nel Gruppo Eurosystem, storica azienda veneta con più di 40 anni di esperienza nel settore IT. I due titolari di Nordest Servizi, Massimo e Nicola Bosello, commentano con entusiasmo la conclusione di questa operazione che conferma la loro presenza in qualità di soci del Gruppo Eurosystem e il ruolo di Nicola nel board del Gruppo e l’affidamento della Direzione Commerciale.

“Il definitivo accorpamento conferma quanto fatto in questi anni insieme al Gruppo Eurosystem con cui condividiamo ormai da tempo valori e visioni aziendali. Con convinzione abbiamo intrapreso già cinque anni fa questo percorso che continua oggi a darci grandi soddisfazioni e che ha permesso una costante crescita anche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, regione nella quale abbiamo sempre creduto e dove cercheremo di essere sempre più presenti”.

“Questo è per noi un nuovo punto di partenza per continuare la ricerca di ulteriori aziende da aggregare all’interno del nostro Gruppo e intensificare ulteriormente il nostro sviluppo che con costanza continua a crescere su tutto il territorio” spiega Gian Nello Piccoli, CEO del gruppo Eurosystem.

Eurosystem SpA nasce a Treviso per accompagnare le aziende del territorio nella trasformazione digitale e nel tempo estende la sua presenza in tutto il Nord e Centro Italia. La società, con headquarter a Treviso e filiali oggi a Milano, Bergamo, Bologna, Udine, Firenze, Modena e Ferrara, conta 150 collaboratori ed è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di Soluzioni Applicative & Industria 4.0 (software ERP, MES, APS, I-Napsy 4.0) Business Analytics (Business Intelligence, CRM, Controllo di gestione) Servizi IT e Cyber Security aziendale, per aziende di ogni dimensione.

Nella foto, Gian Nello Piccoli con Massimo e Nicola Bosello