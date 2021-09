Novità e prospettive al Tecnest summit 2021

Novità di prodotto, evoluzioni, trend di mercato e innovazioni tecnologiche che si spingono ai confini dell’Industry 4.0 per supply chain sempre più performanti: questi i topic che hanno caratterizzato l'ultima edizione di Tecnest Summit 2021, organizzato dall'omonima azienda friulana, specializzata da 34 anni in soluzioni per il supply chain management, che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone tra ingegneri, tecnici ed esperti di industry 4.0 facenti parte del team.

Un meeting che come spiega il presidente Fabio Pettarin, "arriva a quasi due anni dall’inizio della pandemia, periodo durante il quale è stato più difficile riunire, dal vivo, i collaboratori da diverse parti d’Italia".

Ma non si è trattato di tempo perso: "questo periodo - ha evidenziato - ha rappresentato un’occasione, per l’azienda, per impegnarsi su più fronti puntando sulla ricerca e sviluppo e rimanendo sempre punto di riferimento per i propri clienti, conducendo anche importanti progetti completamente da remoto". E ora più che mai servono momenti di confronto importanti per riprendere la via maestra.

“Con la ripartenza che si sta consolidando - sottolinea Pettarin - questo summit, che abbiamo fortemente voluto, è servito per raccontarci non solo quelle che sono le novità di prodotto e le ultime innovazioni tecnologiche messe a punto da Tecnest, ma soprattutto per riunirci, ritrovarci e ricordare a noi stessi l’importanza di essere una squadra. Step immediato è quello di lavorare sodo per il manifatturiero, per digitalizzare, per essere a fianco delle aziende che pagano lo scotto della pandemia tra difficoltà di approvvigionamento e impossibilità di consegnare la merce in tempo. Come Tecnest - questa la chiosa di Pettarin - il nostro obiettivo da sempre è quello di proporre soluzioni per l’ottimizzazione e la digitalizzazione dei processi produttivi e ancora una volta, ci troviamo a promuovere più che mai la cultura come strumento per uscire dalla crisi pandemica. Fondamentale è condividere le conoscenze per crescere e competere”.