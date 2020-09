Novità nel Board of Management di Allianz

Barbara Karuth-Zelle (51 anni), attualmente CEO di Allianz Technology SE, è stata nominata nel Board of Management di Allianz SE, dove a partire dal 1 gennaio 2021 sarà responsabile di Operations and IT. L’incarico affidatole ha la durata di tre anni normalmente prevista per i nuovi incarichi. Barbara Karuth-Zelle sostituisce Christof Mascher (60 anni), che andrà in pensione il 31 dicembre 2020 dopo oltre trent’anni in Allianz e dopo aver prestato servizio nel Board of Management di Allianz SE per oltre un decennio. Christof Mascher continuerà a collaborare con Allianz su specifici incarichi.

Christopher Townsend (52 anni) è stato nominato nel Board of Management di Allianz SE, dove a partire dal 1 gennaio 2021 sarà responsabile delle Global Insurance Lines, comprese AGCS ed Euler Hermes, Riassicurazione, Mercati Anglosassoni, Medio Oriente e Africa. Anche il suo incarico ha la durata ordinaria di tre anni. Fino a poco tempo fa, ha ricoperto in AIG la carica di CEO di International General Insurance Operations, e sostituisce Niran Peiris (59 anni), il quale andrà in pensione il 31 dicembre 2020 dopo oltre vent’anni in Allianz.

Il mandato nel Board of Management di Sergio Balbinot (62 anni) è stato esteso per altri due anni fino al 31 dicembre 2022, mentre i mandati di Giulio Terzariol (48 anni) e Ivan de la Sota (56 anni) sono stati prolungati di cinque anni fino al 31 dicembre 2025.

Oliver Bäte, Chairman del Board of Management di Allianz SE, ha dichiarato: “Ringrazio Christof Mascher per il prezioso contributo e in particolare per aver gettato le fondamenta della nostra trasformazione digitale. Ringrazio anche Niran Peiris per tutti gli anni dedicati ad Allianz, specialmente in momenti sfidanti. Pur dispiacendomi nel vedere due stimati colleghi del Board lasciarci, sono lieto di poter lavorare con Barbara Karuth-Zelle all'interno del Board. Barbara porta con sé la sua grandissima esperienza nel campo Operations and IT. Il mio caloroso benvenuto va anche a Chris Townsend, stimato leader con oltre trent’anni di esperienza nell’attività assicurativa e profonde conoscenze su un ampio ventaglio di mercati diversi”.

Michael Diekmann, Chairman del Supervisory Board di Allianz SE, ha dichiarato: “Allianz è grata a Christof Mascher per i suoi trent’anni di servizio e per la sua lungimiranza nel campo tecnologico. Desidero inoltre ringraziare sinceramente Niran Peiris per l’importante contributo che ha dato al successo di Allianz. Con Barbara Karuth-Zelle e Christopher Townsend, il Board of Management trova due nuovi consiglieri con grande esperienza. Con il loro inserimento, e con l’estensione dei mandati di Sergio Balbinot, Giulio Terzariol e Ivan de la Sota, siamo riusciti ancora una volta a creare un team di management esperto, stabile e diversificato”.

Entrambe le nuove nomine nel Board of Management sono soggette ad approvazione da parte delle autorità competenti.