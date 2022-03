Nucor Corporation punta sulla tecnologia Danieli

Nucor Corporation ha affidato a Danieli e alle sue tecnologie innovative per macchinari e automazione nuovi ordini per un valore superiore a 650 milioni di dollari.

Si tratta della maggiore commessa a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni.

Il produttore di acciaio leader del mercato americano ha scelto la tecnologia di laminazione diretta QSP-DUE Danieli Universal Direct Rolling per un nuovo impianto da costruire ex novo in West Virginia per la produzione di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo, nonché la tecnologia di laminazione a freddo e linee di processo per due progetti per nastri di acciaio laminati a freddo.

L’impianto QSP-DUE Danieli Universal Endless produrrà 3 milioni di tonnellate all’anno di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo nella più ampia gamma di tipi di acciaio e con la massima flessibilità, con dimensioni dei nastri di fino a 2.100 millimetri di larghezza e spessore compreso tra 0,8 e 25,4 millimetri.

La tecnologia Danieli QSP-DUE è l’unica al mondo a permettere di laminare in modalità coil-to-coil, semi-endless ed endless in un’unica linea. Questo sarà il primo impianto di colata e laminazione bramme sottili a produrre anche qualità di acciaio per superfici esposte per automobili, permettendo a Nucor di operare senza limitazioni in termini di tipi di acciaio.

Il processo continuo di colata-laminazione Danieli prevede un funzionamento a risparmio energetico che ben si adatta all’approccio ecosostenibile di produzione dell’acciaio di Nucor. L’impianto sarà gestito con le tecnologie di processo avanzate di Danieli Automation basate sull’uso dell’intelligenza artificiale.

I due progetti per nastri a freddo assegnati a Danieli andranno ad aumentare ulteriormente la capacità di finitura di prodotti piani della più grande azienda siderurgica statunitense.

Un secondo ordine per la tecnologia dei nastri a freddo riguarda una linea di zincatura e una linea di verniciatura da installare nell’impianto esistente di Nucor Steel Crawfordsville, Indiana, per servire i mercati delle costruzioni in acciaio e degli elettrodomestici. L’avviamento comincerà verso la metà del 2024 e il funzionamento è previsto entro la fine del 2024.

Inoltre Danieli attualmente sta aggiornando l’impianto di Nucor Steel Gallatin con il passaggio dalla tecnologia CSP alla tecnologia QSP. L’avviamento completo di questo impianto è previsto entro aprile 2022. Quello di Gallatin sarà il primo negli Usa in cui troverà applicazione questa tecnologia originale Danieli. La configurazione vincente del suo lay-out ha avuto successo fin dalla prima installazione nell’impianto di Algoma Steel, in Canada, in funzione dal 1997, e da allora è stata oggetto di miglioramenti continui.