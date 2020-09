Nuova area servizi al Trieste Marine Terminal

Trieste Marine Terminal inaugura la nuova area da circa 1.000mq per il benessere e sicurezza del personale, che comprende i nuovi spogliatoi, aree comuni, area break e che si aggiunge al recente parcheggio da 2.700mq. L’ennesimo importante investimento sul Porto di Trieste da parte della società, controllata da To Delta e Msc. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento e implementazione delle infrastrutture del Porto di Trieste e di rafforzamento del piano di welfare aziendale del Gruppo, che dal 2018 a oggi ha investito oltre 16 milioni di euro nell’area.

La nuova area comprende i moderni spogliatoi, realizzati a uso esclusivo del personale operativo di Trieste Marine Terminal e dell’Agenzia del Lavoro Portuale di Trieste, suddivisi su tre piani per un totale di 940mq. Al piano terra, è stata allestita una nuova infermeria, progettata per gestire sia situazioni di routine sia di tipo emergenziale.

Per garantire la piena sicurezza di tutti i fruitori, Trieste Marine Terminal ha messo a punto un rigoroso piano di utilizzo, che garantisca una corretta alternanza tra le squadre di lavoro e consenta la riduzione degli assembramenti. Tutta la struttura è stata progettata per offrire una capienza di 80 postazioni per piano, con altrettanti armadietti contigui. I lavori sono stati realizzati dalla triestina Step Impianti S.r.l.

Un secondo investimento di rilievo operato da Trieste Marine Terminal riguarda l’area Fast Park, pensata per migliorare la facilità di accesso al lavoro per tutto il personale del porto. L’edificio che ospita il parcheggio offre 2.700 mq di spazio divisi fra piano terra e primo piano, per un totale di 189 posti auto.

Rilevanti anche gli investimenti di Trieste Marine Terminal in ambito attrezzature: la società ha implementato il proprio parco mezzi con 11 nuovi Reach Stacker (veicoli utilizzati per la movimentazione di container) dalla maggiore capacità operativa, per un investimento pari a oltre 4 milioni di Euro, ha sostituito la quasi totalità dei trattori portuali con nuovi trattori a ridotto impatto ambientale e si è dotata di 4 nuovi spreader (attrezzature per il sollevamento di container) dagli avanzati sistemi di sicurezza. Investimenti importanti che rispondono al perseguimento di una politica non solo di efficienza operativa, ma anche di rispetto ambientale e riduzione delle emissioni in atmosfera.

“La nuova area per i servizi al personale e la realizzazione dell’area di fast park - ha detto Antonio Maneschi, presidente di To Delta Group - fanno parte di un più ampio piano di investimenti a beneficio del terminal e di tutto il porto di Trieste, previsto da Trieste Marine Terminal S.p.A. che, nonostante il riscontro di un fisiologico e prevedibile trend di calo dei volumi, non ha mai pensato di rinunciare ad investire per far crescere l’area. Relativamente all’andamento dei volumi iniziamo a registrare una lieve contrazione: nel mese di agosto abbiamo registrato una riduzione dei volumi di circa il 12% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre per il mese di settembre ci attendiamo che il calo possa superare il 20% rispetto al settembre 2019”.

Tale trend fa riferimento al calo fisiologico imputabile alla situazione derivante dagli effetti della pandemia Covid-19.

To Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni. Dal 2004 controlla il Trieste Marine Terminal che gestisce il terminal container del Porto di Trieste, gateway per l’Italia Centro Orientale e il Centro-Est Europa. L'hub dell’Alto Adriatico si completa con la "Compagnia Portuale" del Porto di Monfalcone, che gestisce circa il 75% dei volumi dello scalo (secondo in regione dopo Trieste), specializzato nella movimentazione di rinfuse solide, legname, prodotti legati all’industria metallurgica ed alle merci non containerizzate in genere. Sisam Agenti S.r.l. è la società del gruppo che copre le attività di agenzia, logistica di project cargo e liquid bulk.