Nuova certificazione di qualità per Friulchem

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, comunica di aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di Ricerca e Sviluppo, produzione conto terzi di prodotti contenenti principi attivi farmaceutici e di mangimi complementari per uso veterinario, oltre che per lo Sviluppo di dossier tecnico/regolatorio e commercializzazione di prodotti farmaceutici per uso umano.

La certificazione, che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione, si aggiunge a quelle già ottenute da Friulchem e recentemente confermate ISO 14001, norma identificativa per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), e ISO 45001, che specifica invece i requisiti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

“La certificazione ISO 9001:2015 conferma il costante impegno e l’attenzione della Società nei confronti dei servizi al cliente e l’interesse costante verso i temi della qualità, temi che risultano essere determinanti nel piano di sviluppo strategico previsto da Friulchem”, commenta l'ad Disma Giovanni Mazzola.