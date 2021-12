Nuova commessa in Canada per Danieli

La tecnologia Danieli consentirà ad Algoma Steel Group, uno dei principali produttori canadesi di acciaio, di convertire il proprio impianto da tradizionale a green, con un abbattimento delle emissioni di carbonio del 70% in un unico step. Dopo una rigorosa ricerca a livello internazionale, Algoma ha individuato la Danieli di Buttrio quale fornitore unico di tecnologia per la transizione verde della propria acciaieria, destinata in questo senso a diventare leader nel Nord America. La commessa vale per la multinazionale friulana 185 milioni di dollari solo per i macchinari e l’automazione 4.0.

“E’ il primo esempio al mondo – spiega con soddisfazione Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli – di siderurgia integrata in cui gli altiforni a carbone in un’unica fase vengono spenti e sostituiti da due forni ad arco elettrico da 250 tonnellate, con sistemi di alimentazione digitale Q-one”. Si tratta di una tecnologia sviluppata, ingegnerizzata e brevettata da Danieli, che consente una significativa riduzione di consumo elettrico ed energetico. “Il sistema Digimelter – spiega Benedetti – è alimentabile con le rinnovabili. Se la Co2 viene subito abbattuta del 70%, la prospettiva è quella del net zero, ovvero impatto nullo sul clima dovuto alle emissioni di carbonio, appena sarà disponibile l’idrogeno”.

La nuova acciaieria verde canadese avrà una capacità di produzione di 3,7 milioni di tonnellate di acciaio liquido di alta qualità da rottami riciclati. E’ prevista anche la fornitura di involucri ingegnerizzati per incapsulare i due forni, così da ridurre al minimo il rumore e le emissioni, e di un deposito di rottami automatizzato.

Il nuovo impianto dovrebbe entrare in funzione all’inizio del 2024.