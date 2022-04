Nuova commessa Usa per Danieli

Seconda commessa negli Stati Uniti per la Danieli di Buttrio in due settimane, dopo quella siglata con Nucor Corporation per un valore superiore a 650 milioni di dollari.

La Pacific Steel Group, uno dei principali produttori e distributori americani di acciaio per cemento armato, ha scelto il gruppo friulano per la realizzazione a Mojave, in California, di un’acciaieria 'Mida', capace di connettersi direttamente a fonti di energia rinnovabile. “Il nuovo impianto - spiega Pacific Steel Group in una nota - contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 attraverso un'efficienza di livello mondiale”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Danieli per costruire una delle acciaierie più pulite, sicure ed efficienti al mondo", ha dichiarato Eric Benson, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Pacific Steel Group.

L'investimento vale 350 milioni di dollari e la quota Danieli è di circa il 50 per cento. L’acciaieria sarà operativa agli inizi del 2025 e sarà in grado di produrre circa 380mila tonnellate di tondino d'acciaio l'anno. Sono previsti 400 posti di lavoro.