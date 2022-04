Fondazione Pietro Pittini annuncia l’apertura delle selezioni per la nuova edizione di ‘Tech Booster – Reloaded’, programma gratuito che si rivolge a neolaureati e agli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale a Ciclo Unico di qualsiasi disciplina dell’Università degli Studi di Trieste e di Udine desiderosi di acquisire nuove conoscenze e approfondire i temi legati all’impresa.

‘Tech Booster’ nasce lo scorso anno in risposta ad alcune istanze emerse dalla survey ‘ Tracce di Futuro ‘ svolta dalla Fondazione in collaborazione con ARDiS – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Fvg – per indagare le necessità e le aspirazioni degli studenti universitari iscritti in regione. ‘Tech Booster – Reloaded’ è un’iniziativa che rappresenta metaforicamente un vero e proprio “propulsore” (“booster” in inglese) pronto per essere acceso dagli universitari che sono in procinto di concludere il percorso accademico e che dovrebbero acquisire e potenziare – in modo più informale e pratico – quelle conoscenze e quegli strumenti utili ad avvicinarli al mercato del lavoro.

Il progetto prevede una prima fase di formazione specialistica – che inizierà a luglio e terminerà ad agosto 2022 – nella città di Trieste presso gli spazi della Sissa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (partner di progetto assieme ai due atenei della regione). Modelli di business, accounting, corporate finance, project management, modelli di technology transfer, marketing strategico, comunicazione e soft skills per il mondo del lavoro sono solo alcuni dei temi che verranno trattati da docenti e professionisti di alto profilo del mondo accademico e aziendale durante il training. Il secondo step del progetto sarà incentrato sulla parte pratica: alcuni dei partecipanti selezionati avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio curriculare o extra-curriculare della durata di cinque mesi - da ottobre 2022 a febbraio 2023 – presso le aziende partner del progetto.

“Lo scorso anno abbiamo svolto circa 135 ore di formazione in cui sono stati coinvolti 16 relatori dei due atenei della regione, della Sissa e del Mib Trieste School of Management, che hanno avuto modo di formare 20 studenti e neolaureati provenienti da svariati corsi di laurea: dal ramo scientifico e biologico (Medicina e chirurgia, Neuroscienze, Biotecnologie, e Genomica funzionale), a quello economico (Scienze statistiche e attuariali e Economia e gestione aziendale) e umanistico (Giurisprudenza, Scienze del governo e delle politiche pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni)” commenta Marina Pittini, Presidente della Fondazione Pietro Pittini.

“Alcuni di questi ragazzi stanno per concludere la loro esperienza di tirocinio legata al progetto. Dall’edizione di quest’anno ci aspettiamo di selezionare giovani altrettanto motivati a intraprendere questo percorso teorico/pratico con la prospettiva di poterli accompagnare nel mondo del lavoro”.

Per accedere ai colloqui di selezione i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione telematica nella sezione ‘come partecipare’ del sito entro e non oltre il 15 maggio 2022.