Nuova governance per Banca Mediocredito Fvg

L’Assemblea di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha provveduto ad effettuare alcuni aggiornamenti rispetto alla governance della Banca. In particolare, Giovanni Pontiggia, attuale presidente della Banca di Credito Cooperativo di Brianza e Laghi, è stato nominato Vice Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, in sostituzione di Carlo Napoleoni.

Il Collegio Sindacale è stato, invece, reintegrato a seguito delle dimissioni di Fernando Sbarbati (come Presidente) e di Annamaria Fellegara (come Sindaco Effettivo), con l’ingresso di Fabio Bernardi come neo Presidente del Collegio e di Laura Ceccotti come sindaco effettivo.

Il Consiglio di amministrazione della Banca ha poi deliberato la nomina di Arturo Miotto a Direttore Generale; Enrico Duranti, già Amministratore Delegato, resta membro del Consiglio di amministrazione.

“Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia sta continuando il suo percorso ordinario di crescita, dopo essere stata integrata nel perimetro dell’odierno Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea", ha commentato Alfredo Antonini, Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. "Se prima l’esigenza era di ‘riavviare la macchina’, per fare efficacemente il mestiere di Banca attenta all’imprenditoria regionale con il contributo operativo del Gruppo Iccrea, oggi, con le nuove nomine, dotiamo il CdA di collaudate competenze, grazie alle quali la Banca proseguirà la propria attenzione verso le imprese sane e produttive".

"A nome di tutto il CdA desidero ringraziare Enrico Duranti, Amministratore Delegato della Banca fino ad oggi, per l’essenziale lavoro svolto in questo anno di profondi cambiamenti, e per aver contribuito a tracciare la nuova impronta strategica di Mediocredito. Ringrazio inoltre Fernando Sbarbati, per la professionalità e le competenze dimostrate, verso il lavoro del Consiglio di Amministrazione, come Presidente del Collegio Sindacale. Un augurio infine di buon lavoro al nuovo Direttore Generale, Arturo Miotto, per i prossimi progetti impegnativi della Banca”, conclude Antonini.

“Ringrazio l’Assemblea per questa importante nomina", gli fa eco Giovanni Pontiggia. "Mediocredito vuole rappresentare un punto di riferimento per le imprese, sia quelle con sede in Regione, sia quelle con sede altrove ma che hanno avviato, o desiderano avviare, attività in Friuli Venezia Giulia. Il territorio offre importanti opportunità di sviluppo che non vanno trascurate, e lavorerò nei prossimi anni insieme al Consiglio di Amministrazione della Banca per essere al fianco delle imprese che necessitano, con puntualità, di condividere un percorso con un partner finanziario che, anche grazie al contributo del Gruppo Iccrea, sa essere vicino alle esigenze di un’impresa locale”.

Pontiggia, ingegnere, è Presidente della Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi e ricopre, da anni, diversi incarichi nel Movimento del Credito Cooperativo, tra cui quello di Consigliere Nazionale di Federcasse.

Miotto lascia la Direzione Generale di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo dopo aver completato il processo di risanamento della BCC. Miotto è stato, in precedenza, capo area del Gruppo bancario Ambrosiano Veneto in Friuli Venezia Giulia, a Udine, e capo dei crediti di Banca Popolare Friuladria, a Pordenone.

Bernardi è dottore commercialista in Roma e siede, tra l’altro, in diversi Collegi Sindacali, alcuni dei quali di Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Ceccotti è dottore commercialista a Trevignano del Friuli, componente del Consiglio di Amministrazione e di Comitati endoconsigliari di Coop Alleanza 3.0 nonché di diversi altri collegi sindacali.

Banca Mediocredito Fvg nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese della Provincia di Udine. L’istituto, oggi, è la Banca per lo sviluppo del territorio regionale e si propone di supportare il sistema economico regionale facilitando la disponibilità di servizi e risorse finanziarie ai soggetti pubblici e privati del Friuli Venezia Giulia, in una prospettiva di creazione di valore.