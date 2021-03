Nuova linea produttiva per la Eurolls

E' stata installata la nuovissima linea produttiva della Eurolls di Attimis, nel plant produttivo di Villa Santina, dove avviene il trattamento termico dei rulli. Eurolls è nota per la produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno. Un settore di nicchia, nel quale e per il quale, l'azienda guidata da Renato Railz eccelle, con sussidiarie nel mondo intero. Gli impianti nuovi sono tre e sono già in funzione, per 2 milioni di euro di investimento.

Si è composta così in Carnia una nuovissima linea produttiva che va a integrarsi con quella attuale, risalente a 15 anni fa, con un incremento notevole della capacità produttiva, di circa il doppio.

Gli impianti, completamente automatici, godono di cicli di lavorazione estremamente controllati grazie agli innovativi sistemi installati. Vengono lavorati pezzi di dimensioni e peso molto importanti, ai limiti di quelle che oggi sono le esperienze a livello mondiale sul trattamento di questi particolari acciai.

Anche l'installazione degli impianti, vista la loro dimensione, è stata molto impegnativa. Si tratta di un unicum a livello nazionale per il trattamento speciale di acciai per utensili. Nei due stabilimenti di Villa Santina operano 55 addetti. L’intero gruppo conta 149 dipendenti e registra 30 milioni di fatturato, con filiali in Messico, Brasile e Cina.

"Sono fiducioso nel futuro, sento la speranza", spiega Railz. "Stiamo tutti vivendo un momento difficile, ma l'economia sta ripartendo. Guardiamo avanti con questo investimento in un'ottica di salvaguardia e incremento dei posti di lavoro, insieme a un mercato che, a livello internazionale, sta ripagando le nostre fatiche ed i nostri investimenti".

L’azienda punta a un incremento degli addetti e questa linea produttiva conferma la scelta della Carnia e, quindi della montagna (Carnia Industrial Park), come luogo adatto alla produzione.