Nuova piattaforma aerea cento per cento elettrica

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile include 17 obiettivi che stanno chiamando le aziende a rivedere il proprio approccio: limitazioni al traffico, alle emissioni inquinanti e rumorose comportano un adeguamento degli strumenti di lavoro sempre più urgente e anche le piattaforme aeree per il lavoro in quota rientrano in questo doveroso cambiamento. Enti pubblici, aziende municipalizzate, manutentori del verde e grandi noleggiatori saranno i primi a sperimentare soluzioni sostenibili come l’utilizzo di mezzi full electric per far fronte alle operatività in centri abitati o in cantieri con particolari esigenze, o ancora per interventi in orario notturno.

Con questo obiettivo la goriziana Green-G Electric Vehicles e Cte SpA hanno avviato, esattamente un anno fa, il progetto della prima piattaforma autocarrata da 20 metri di altezza di lavoro completamente elettrica: la fascia di altezza più richiesta ai noleggiatori, che copre le esigenze delle operazioni di manutenzione più frequenti, come l’illuminazione pubblica, il restauro, le luminarie, il verde, ed anche per gli spazi indoor come i grandi centri commerciali o gli aeroporti.

Una sfida complessa che Cte e Green-G Electric Vehicles hanno vinto, arrivando a una perfetta integrazione della piattaforma Cte sul veicolo elettrico Ecarry.

“Questo accordo – commenta il direttore commerciale e marketing di Cte SpA, Marco Govoni - è la naturale conseguenza della nostra visione green del futuro. Abbiamo scelto “ecarry” e Green-G - Electric Vehicles perché si tratta di un veicolo totalmente sviluppato e prodotto in Italia e crediamo nel valore dell’eccellenza italiana”.

“Con i suoi 1.800mm di larghezza (specchietti esterni inclusi), 5.200mm di lunghezza, 1.965mm di altezza e una massa complessiva a terra di 35 quintali, Ecarry è il mezzo più all’avanguardia della sua categoria, con prestazioni nettamente superiori agli standard”, aggiunge Antonio Chiello, Managing Director di Green-G - Electric Vehicles. “E' un light truck studiato su misura per società di servizi, enti pubblici e vettori. Imprese che operano nelle metropoli e nelle città italiane ed eseguono attività con itinerari ripetitivi, costanti e con numerosi start&stop, come l’igiene urbana, la logistica cittadina e le consegne dell’ultimo miglio, strategiche nelle Ztl”.

Una rivoluzione green e silenziosa che apre a nuove opportunità di business nel settore delle piattaforme aeree.

Il lancio in anteprima mondiale di MP 20 Ev è avvenuto nei giorni scorsi nella prestigiosa sede del Museo Nicolis di Villafranca.