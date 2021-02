Nuova segreteria per la Fisac Udine

Nuova segreteria provinciale per la Fisac, il sindacato Cgil che rappresenta i lavoratori del credito e delle assicurazioni. Al segretario generale Mattia Grion, giunto alla scadenza del suo secondo mandato quadriennale alla guida della categoria, succede il 47enne Andrea Rigonat. Ad affiancarlo Annalisa Lamonarca e Marco Cafarelli, eletti anch’essi, assieme a Rigonat, dall’assemblea generale riunitasi questa mattina nella sede della Camera del lavoro di Udine, in viale Bassi.

"La nuova segreteria – commenta Rigonat – intende lavorare in piena continuità con il lavoro della precedente, ponendosi come priorità quella di tutelare sia i lavoratori che gli utenti dagli scompensi legati a una pressione commerciale sempre più spinta sui prodotti finanziari. Esiste inoltre la consapevolezza di un momento ancora estremamente difficile, legato sia ai piani di riassetto in atto sia alla drammatica fase che stiamo vivendo a causa della pandemia, di fronte alla quale il credito e le stesse finanziarie regionali possono e devono svolgere un ruolo chiave di supporto alle politiche di rilancio economico e occupazionale".

Nella foto Lamonarca, Rigonat (al centro) e Cafarelli