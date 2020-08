Nuove nubi sul futuro di Pasta Zara

Si addensa una nuova nube sul futuro dello stabilimento Pasta Zara di Muggia. Dopo l’accordo siglato con Barilla, che si preparava, dall’1 ottobre, ad acquisire il ramo d’azienda, mantenendo i 153 posti di lavoro, dalla Corte d’Appello di Venezia arriva la notizia che è stata bocciata la proposta di concordato preventivo, contro la quale avevano fatto ricorso alcuni istituti finanziari creditori.

“Siamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza – commenta la segretaria generale della Fai Cisl Fvg, Claudia Sacilotto – ma indubbiamente c’è preoccupazione. Dobbiamo capire in che modo la decisione impatterà sull’ingresso di Barilla, siglato il 5 agosto. Ne parleremo nel corso delle assemblee con i lavoratori che avevamo già organizzato per il passaggio diretto dei dipendenti alla nuova proprietà”. Probabile che Pasta Zara presenti ricorso in Cassazione.