Nuove opportunità di lavoro dal mondo dell’innovazione

Pubblicati gli avvisi di ricerca per i profili che entreranno a far parte della squadra di Friuli Innovazione, sempre più impegnata in processi innovativi al fianco delle imprese e dei talenti emergenti.

“Entro ottobre puntiamo a rafforzare il nostro team con sei nuove risorse. E' un passo che ci consentirà di accelerare l’implementazione della strategia di specializzazione voluta dai soci per contribuire in modo sempre più incisivo alla crescita e allo sviluppo delle imprese ed a sostenere i giovani talenti” spiega Filippo Bianco, Amministratore Delegato di Friuli Innovazione.

Le nuove risorse, di profilo analist e consultant, rafforzeranno i centri di sviluppo tematici (Development Center) di Friuli Innovazione che hanno l’obiettivo di:

• FAST PROTOTYPING ADDITIVE - favorire l’introduzione della progettazione e modellazione 3D e delle tecnologie additive nelle PMI regionali;

• DATA DRIVEN TRANSFORMATION - favorire l’innovazione di processo guidata dai dati;

• TALENT ATTRACTION & SUPPORT - stimolare, supportare e valorizzare la generazione di nuova impresa e l’attrazione di talenti.

Sul sito www.friulinnovazione.it (sezione Lavora con noi) è possibile consultare gli avvisi dei profili ricercati, i requisiti specifici e conoscere le modalità per candidarsi entro il 4 settembre.