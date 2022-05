Nuove opportunità formative al Fab Lab Fvg di Maniago

Il Fab Lab Fvg - il Laboratorio di fabbricazione digitale di Friuli Innovazione con sede a Maniago - si conferma punto di riferimento per gli artigiani, le imprese e gli appassionati che desiderano avvicinarsi, acquisire nuove competenze e sperimentare le tecnologie digitali.

Da maggio a luglio sono stati programmati otto workshop gratuiti dedicati alla fotogrammetria digitale, scanner 3D, stampa e modellazione e 3D sia artistica che meccanica.

L’opportunità per imprese e appassionati per sviluppare nuove competenze si inserisce nell’ambito del Digital Upskilling Plan attivato da Friuli Innovazione, un percorso - gratuito e personalizzabile – che offre incontri introduttivi online e workshop tematici di approfondimento per un numero limitato di partecipanti.

Il programma di upskilling digitale - finanziato nell’ambito del progetto Interreg Adrion CCI4Tourism - prevede, oltre all’ambito delle tecnologie digitali, anche l’opportunità di acquisire competenze fondamentali nell’ambito delle strategie di marketing e, più in generale, disegnare strategie digitali efficaci attraverso l’analisi dei dati, individuando trend e le tecniche narrative più adeguate al proprio target.

Il primo appuntamento è in programma il 16 maggio su modellazione artistica e modellazione meccanica: i programmi artcam e fusion 360. Saranno presentate le caratteristiche, le potenzialità ed i limiti di due programmi: ArtCAM - programma Cad/Cam per la progettazione e la lavorazione di prodotti artistici usando macchine utensile Cnc o macchine di incisione a laser - e Fusion 360° - uno tra i programmi di progettazione Cad/Cam/Cae più utilizzati anche dai maker.

Seguiranno tre giornate formative – il 23 maggio e il 10 e 14 giugno - per imparare a utilizzare i programmi e acquisire le competenze modellare in 2D e 3D. Sono stati attivati anche incontri formativi per conoscere, approfondire ed imparare ad utilizzare la fotogrammetria e lo scanner 3D, per creare un modello virtuale partendo dal modello reale.

Le modalità di iscrizione e il dettaglio dei corsi sono disponibili sul sito del Fab Lab Fvg e su quello di Friuli Innovazione.