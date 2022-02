Nuove sinergie per Dottori Agronomi e Forestali

Da poco più di 15 giorni si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali - Odaf del Friuli Venezia Giulia. Non sono mancate occasioni per presentare il gruppo di lavoro che guiderà l’ordine regionale per i prossimi quattro anni.

Si è partiti il 31 gennaio con un incontro tra Ordine e Università di Udine alla presenza del direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali Edi Piasentier, per poi proseguire il 3 febbraio con il saluto all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari Stefano Zanier.

“Crediamo che la creazione di nuove sinergie, nonché il rafforzamento di quelle esistenti ormai da anni, siano la chiave di volta per promuovere la nostra figura professionale e per fondare le basi di una giusta programmazione futura di tutto ciò che riguarda la gestione ambientale, animale e agroalimentare della nostra regione”, ha commentato il presidente Odaf, Giuseppe Vanone.