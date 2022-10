Nuove strutture green per Sereni Orizzonti

Sereni Orizzonti sfida con decisione la crisi economica. Il gruppo con sede legale a Udine – secondo in Italia nel settore della costruzione e gestione delle Rsa, con oltre 5mila posti letto distribuiti in circa 80 strutture in Italia e Spagna – aprirà entro il prossimo bimestre tre nuove strutture a Fontanafredda, in Piemonte (a Borgo Ticino) e in Sardegna (a Villacidro).

"L’aumento vertiginoso delle bollette che si sta registrando in questi mesi sta impattando su diversi settori, tra cui anche quello dell’assistenza per anziani", dichiara Massimo Blasoni, proprietario della maggioranza delle azioni del gruppo. "Nelle residenze più moderne saremo in grado di contenere gli incrementi grazie alla tecnologia green che la nostra azienda ha adottato da alcuni anni per le nuove costruzioni".

Le nuove strutture disporranno, complessivamente, di 240 posti letto. Tutti e tre gli edifici sono realizzati in classe energetica A3. Grazie a diversi impianti – fotovoltaico, solare termico per uso sanitario e riscaldamento, recuperatore termodinamico del calore, isolamento termico dell’edificio e pompa di calore – producono autonomamente circa 165.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% del loro intero fabbisogno. Significa che ciascuna residenza è in grado di ridurre l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

"In Italia il numero dei posti letto disponibili nelle Rsa è al di sotto della media europea. E le strutture sono mediamente molto datate. Resta quindi forte l’esigenza di strutture di qualità e che dispongano di tutti i servizi necessari", conclude Blasoni.