Nuovi ad per il gruppo Mediafriuli

Alfonso Di Leva è il nuovo amministratore delegato delle società del gruppo Mediafriuli, a cui fanno capo l'emittente televisiva Telefriuli (75.000 contatti a settembre; dati Auditel), il settimanale Il Friuli, i periodici Business, Green e Lifestyle, oltre ai siti web telefriuli.it, ilfriuli.it, udineseblog.it (1,4 milioni di utenti unici e 6,9 milioni di pagine viste ad agosto) e i relativi canali Facebook, Instagram e Twitter. Il gruppo comprende anche la concessionaria di pubblicità Euronews, della quale è stato nominato amministratore delegato Paolo Vidussi. Le nomine sono state fatte dal consiglio di amministrazione, riunitosi a Udine sotto la presidenza di Simone Mocchiutti.

Di Leva e Vidussi succedono a Massimo De Liva, che si è dimesso per intraprendere nuove strade professionali. Giornalista professionista dal 1988, Di Leva ha lavorato in Rai ed è stato caporedattore dell'Agenzia Ansa alla guida delle sedi di Trieste, Venezia, Torino e Napoli, oltre ad aver coordinato i nuovi progetti editoriali di tutte le sedi italiane dell'agenzia. Dal maggio scorso è Direttore Editoriale del gruppo Mediafriuli, incarico che manterrà anche nel nuovo ruolo di amministratore delegato. Vidussi è dal 2015 direttore commerciale della stessa Euronews.

"Ringraziamo De Liva per l'impegno profuso nel risanamento e nel rilancio d'immagine delle tre società del gruppo in questi anni sicuramente non facili per il sistema dell'informazione, in generale, e per il mondo dell'editoria in Friuli Venezia Giulia, in particolare" ha detto Mocchiutti. "Il gruppo Mediafriuli è fermamente determinato a proseguire il cammino di trasformazione e crescita cominciato negli anni scorsi. Abbiamo già avviato una nuova fase di metamorfosi che ha nella conferma del fortissimo legame con il territorio, nell'innovazione e nel digitale i suoi punti di forza con l'obiettivo di essere sempre più al servizio del Friuli Venezia Giulia. E per noi - ha concluso Mocchiutti - 'essere al servizio' ha un significato molto concreto: dare alle persone, alle famiglie, alle imprese e alle comunità della nostra regione, l'informazione che vogliono, quando vogliono, sullo strumento che vogliono. Pensiamo di avere una funzione civile da svolgere: raccontare quello che accade, dentro e fuori i confini regionali, per contribuire a far crescere la consapevolezza delle persone, delle comunità e delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Ci piace pensare di poter essere utili e, insieme ad altri protagonisti della vita delle nostre comunità, sempre al fianco dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni della nostra regione".