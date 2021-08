Nuovi appuntamenti con Catas Academy

Si arricchisce ulteriormente il calendario degli appuntamenti online organizzati da Catas Academy, la realtà che gestisce le attività formative del laboratorio da oltre cinquant’anni leader nelle prove e nelle certificazioni per il settore del legno-arredo.

Il primo webinar dopo la pausa estiva, 'Formaldeide in Canada', è in calendario per giovedì 16 settembre alle 14; si parlerà dei limiti imposti dalla normativa canadese in termini di emissioni di questa onnipresente sostanza.

Martedì 28 settembre alle 14 è in programma il secondo 'Techbinar' che nasce dalla collaborazione con Acimall, l’associazione italiana dei costruttori di macchine e accessori per la lavorazione del legno. Dopo il primo appuntamento, dedicato ai profili lamellari per serramenti, sarà di scena il complesso e articolato tema della levigatura.

Giovedì 30 settembre, sempre alle 14, sarà la volta del webinar 'LCA Lyfe Cycle Assessment: nuove opportunità per il settore dell’arredo'.

Giovedì 14 ottobre alle 11 si torna 'live' in occasione della prossima edizione di Sicam, il Salone internazionale dei componenti, accessori e dei semilavorati per l’industria del mobile, che si svolgerà a Pordenone dal 12 al 15 ottobre. Argomento di scottante attualità nel seminario 'Emissioni Voc: la nuova norma Uni', dedicato al nuovo strumento di classificazione in corso di definizione e che non mancherà di influire sulle scelte dei costruttori di mobili e non solo…

Giovedì 11 novembre alle 14 l’ultimo webinar in programma per il 2021: 'Pavimenti e parquet a base legno: prove di laboratorio e certificazione delle prestazioni di finiture e superfici'.

I programmi dettagliati dei diversi incontri saranno pubblicati per tempo nelle pagine del sito di Catas (www.catas.com), mentre gli iscritti alla newsletter del laboratorio riceveranno ogni comunicazione nella propria posta elettronica. Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Catas scrivendo a formazione@catas.com o chiamando il numero +39 0432 747260.