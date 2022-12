Nuovi investimenti alla Fantoni di Osoppo

Continua il ciclo d'investimenti della Fantoni di Osoppo che, accanto a quelli relativi agli impianti produttivi di pannelli, si dedica anche all’efficientamento della blasonata divisione ufficio. Il gruppo ha, infatti, appena completato un investimento da 9 milioni di euro per rinnovare completamente il proprio mobilificio, ripensando il processo produttivo e i relativi flussi. L’ambizioso progetto ha visto applicate le più recenti tecnologie al fine di raggiungere una maggiore produttività e razionalità, una migliore qualità dei prodotti e di ridurre i costi energetici.

“Tra le attività principali – spiega il responsabile della divisione, Alessandro Pacasso – abbiamo riorganizzato tutto il layout del mobilificio, razionalizzando le operazioni e rendendo i flussi interni più efficaci per mezzo di una sofisticata movimentazione; abbiamo integrato i reparti con trasporto e magazzini verticali automatizzati e introdotto tecnologie che ci hanno permesso di ottenere un netto miglioramento nella percezione estetica del mobile finito”.

“I processi sono ora altamente automatizzati e tutte le informazioni sono integrate in ottica 4.0, sia per la linea che realizza prodotti già assemblati, sia per quella dei mobili smontati. L’integrazione con le limitrofe linee di nobilitazione ottimizza i flussi logistici, ma soprattutto valorizza le competenze della consociata Lacon offrendo superfici che esaltano le funzioni espressive dei materiali con un linguaggio visivo e tattile sorprendente. L’investimento sta già portando importanti vantaggi - conclude -, la capacità produttiva è infatti aumentata del 15% riducendo parimenti il fabbisogno energetico”.

La storica divisione ufficio si allinea così agli impianti all’avanguardia della divisione pannelli integrando la produzione a km zero nel rispetto delle logiche di sostenibilità ambientale, rendendo il campus Fantoni di Osoppo un centro d’eccellenza della filiera legno-arredo italiana.