Nuovi private banker Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest

Nel primo semestre 2021, nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 183 nuovi private banker. Il numero complessivo di professionisti delle tre reti, al 30 giugno, risulta pari a 5.487 professionisti.

Tra le new entry, Fideuram, si potenzia grazie all’arrivo di Luisa Domenica Fort. Nata a Bassano del Grappa, si laurea in matematica presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 1996 è iscritta all’albo dei promotori finanziari. Entra a far parte del Gruppo Fideuram dopo una lunga carriera professionale con il Gruppo ING e FinecoBank.

“Ho scelto di entrare a far parte del Gruppo Fideuram per offrire ai miei clienti un servizio esclusivo”, ha commentato. “La Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo offre servizi, prodotti e soluzioni di altissimo livello, con particolare attenzione agli aspetti fiscali e all'assistenza aziendale. In un mondo sempre più veloce e con mercati sempre più difficili da interpretare, diventa strategico affidarsi a gestori internazionali in grado di proporre soluzioni ad hoc per ogni esigenza dei clienti”.

“In Fideuram continuerò la mia attività di consulente finanziario a Bassano del Grappa e a Portopiccolo, borgo affacciato sul Golfo di Trieste. Sarà un piacere per me organizzare momenti di incontro e confronto con il mondo imprenditoriale locale e una nuova potenziale clientela, certa che ci accomuni la stessa passione per il nostro territorio e il mare, nonché per la grande professionalità”.