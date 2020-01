Nuovi trattori in mostra al Consorzio Agrario

Sabato 11 gennaio, dalle 9 alle 17, il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia (nella sede di via Luigi Magrini a Basiliano) organizza un evento Porte aperte dedicato al settore delle macchine. Sarà l’occasione per conoscere da vicino i nuovi trattori grazie al ‘Dealer Tour John Deere’. In vista dell’introduzione nel mercato italiano dei nuovi modelli della Serie 6M, 7R, 8R, 8RX il Consorzio ha deciso di mettere a disposizione dei clienti per un giorno i nuovi modelli 6120M, 7R 330, 8R 340 e 8RX 410.

Accanto ai nuovi trattori, saranno esposte in sede numerose altre macchine e attrezzature dei principali marchi trattati, oltre che l’usato garantito e ricondizionato. L’evento è aperto a tutti e dalle 12 in poi… panini e birra per tutti!