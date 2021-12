Nuovo accordo per Friulchem

Friulchem comunica di aver siglato un accordo con un’azienda farmaceutica italiana per lo sviluppo e la fornitura di integratori, con tecnologia proprietaria Fc-Cubes, destinati ai piccoli animali. Il contratto, della durata iniziale di cinque anni e con un’importante valenza strategica, conferma il ruolo dell’azienda di Vivaro come partner affidabile nell’offrire soluzioni e prodotti di qualità in un mercato, come quello dei piccoli animali, in costante crescita.

L’accordo contribuirà a incrementare fatturato e margini, consolidando il ruolo della Società sul mercato veterinario italiano.

L’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo con un’importante realtà farmaceutica italiana. Questa partnership ci permette di confermare ancora una volta la nostra volontà di crescita a livello nazionale e la nostra capacità di soddisfare le tendenze del mercato, con soluzioni innovative e offerte uniche, costruite sulle esigenze del cliente”.