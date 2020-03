Nuovo video-appello del presidente di Confcommercio Giovanni Da Pozzo. “Colleghi del commercio, del turismo e del mondo dei servizi, in questi giorni siamo messi a dura prova, ma stiamo mostrando il meglio di noi. Siamo responsabili e le nostre aziende, pur chiuse, sono consapevoli che questo sforzo riuscirà a portarci alla normalità in un tempo più breve possibile”.

“Il nostro mondo non ha solo un valore economico, ma anche sociale: i nostri paesi e città sono vuoti e spenti e questo penso debba essere il segnale più forte che noi diamo alla nostra comunità. Abbiamo un grande senso di comunità, che non sempre viene recepito dalla politica. Come Confcommercio siamo disponibili oggi e nei prossimi giorni, per tutte le informazioni e i suggerimenti. Cerchiamo tutti di guardare al prossimo futuro, sperando che questa emergenza, ormai internazionale, si superi nel più breve tempo possibile”.

“Sappiamo che siamo quelli che stanno subendo più di tutti questa situazione e spero che dal Governo nazionale alla Regione, passando per gli amministratori locali, tengano in considerazione il nostro grande sacrificio. Vogliamo riemergere e riaprire, ma serve un sostegno, soprattutto ai lavoratori”.