Nuovo Cda del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

Grande soddisfazione per la lista “Acqua, terra e futuro” che si è aggiudicata 24 dei 30 consiglieri eletti per il prossimo consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.

Si è registrato un calo dei votanti rispetto alla tornata del 2016 ma l’interesse degli agricoltori alla vita del consorzio è confermata da percentuali elevate fra le aziende più grandi. Hanno votato il 76% dei consorziati di terza fascia e il 42% della seconda seconda. Il 7%, la percentuale in prima fascia, dove ci sono numeri molto elevati di consorziati comprendendo anche tanti privati, per la quale sono andati al seggio 766 persone. Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Confcooperative hanno raggiunto per questo appuntamento una sintesi condividendo programma e candidature; unità che si è rivelata vincente per la lista “Acqua, terra e futuro”.

I presidenti delle organizzazioni esprimono soddisfazione per il risultato: “i consorziati hanno premiato la coerenza del percorso e chiaramente il resto lo hanno fatto la credibilità e reputazione dei candidati. Ora gli amministratori dovranno ripagare questa fiducia rimboccandosi subito le maniche e insieme alla struttura affrontare con entusiasmo le tante sfide sul tavolo. Il Consorzio di bonifica è fondamentale per il mondo agricolo e per il territorio e per questo le categorie saranno di supporto e di stimolo ogni volta che serve”.

Esprime soddisfazione anche il candidato alla presidenza Valter Colussi: “Abbiamo una grande responsabilità e vogliamo iniziare quanto prima. Aspettiamo si chiuda l’iter di rinnovo con la nomina dei rappresentanti dei sindaci e che venga quindi convocato il primo consiglio. Ringrazio, a nome di tutti i candidati, i consorziati che hanno espresso un chiaro voto in nostro favore. Ma per tutti ora vogliamo fare del nostro meglio per tracciare il futuro di questo importante ente. C’è bisogno di coesione e di fare sistema e così daremo una marcia in più al nostro Consorzio che ha grandi potenzialità per tutto il territorio”.