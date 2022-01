Nuovo consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Odaf Fvg - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia, a seguito delle elezioni dei giorni 25 e 26 novembre, che hanno riscosso la più ampia affluenza degli ultimi anni.

Gli ambiti di competenza dei Dottori Agronomi e Forestali sono vasti e importanti. Si spazia dal settore agroalimentare a quello del verde urbano, passando per la gestione tecnica delle produzioni agricole, la zootecnia, l’estimo, la valutazione ambientale, la pianificazione territoriale, la gestione delle foreste, la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Una professionalità forse meno nota di altre, ma centrale per molti temi di attualità e orientata al futuro, con le competenze necessarie a ottimizzare l’uso delle risorse naturali, rinnovarle e preservarle nel tempo, temi oggi più che mai d’attualità col Pnrr e Agenda 2030.

Con l’insediamento si è provveduto all’attribuzione delle cariche, nominando presidente Giuseppe Vanone, vicepresidente Lorenzo Bigot, segretario Glauco Pertoldi e tesoriere Daniele Peresson. Completano il Consiglio Michele Bertolami, Francesco Marnich, Davide Pasut, Chiara Spigarelli e Michele Turchet.

All’insediamento e al formale passaggio delle consegne erano presenti la presidente uscente Monica Cairoli e il tesoriere uscente Alessandro Quattrin. I nuovi eletti hanno ringraziato Cairoli, che ha guidato l’Ordine per i precedenti due mandati, e tutto il Consiglio uscente, non solo per aver ben strutturato la segretaria e per l’oculata gestione del bilancio, ma anche per aver saputo valorizzare la professionalità degli iscritti migliorandone la visibilità e la qualità.

A sua volta Cairoli ha formulato al nuovo Consiglio, completamente rinnovato, gli auguri di buon lavoro, garantendo la massima disponibilità e collaborazione per continuare il lavoro intrapreso.