Nuovo evento per Udine Design Week

Udine Design Week, la manifestazione dedicata al design promossa dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia e dal Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, dopo le premiazioni ufficiali e l’apertura della mostra Open, in questa estate post lockdown si arricchisce di un altro evento.

Legal Design: Dal Concetto all’Oggetto è un workshop nel quale si affronta l’inedito punto di vista della comunicazione legale. Si terrà negli spazi di Lino’s Co. In via di Prampero Artico, 7 a Udine, giovedì 25 settembre dalle 15 alle 18. Dopo un’introduzione al tema verrà avviato un vero e proprio laboratorio di progetto a tema.

Legal design è una disciplina che si propone di rendere la legge più accessibile, utile e trasparente per tutti, partendo dall’idea che tutto ciò che è incomprensibile non agevola un cambiamento dei comportamenti delle persone.

Oggetto del workshop è affrontare un tema tanto caldo quanto ignorato: “Mozziconi a Terra: cambiare abitUdine è naturale”, finalizzato a richiamare l’attenzione sui danni derivanti dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta e sul relativo divieto. Durante i lavori i partecipanti svilupperanno idee che verranno consegnate al Comune di Udine come strumento partecipativo.

Legal design e sostenibilità chiudono il cerchio intorno al tema di UDW 2020, Naturalmente artificiale / Artificialmente naturale, che aveva nella sostenibilità il punto focale dell’intero programma.

L’evento è inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da ASVIS una delle organizzazioni italiane deputate a favorirne la sensibilizzazione presso il pubblico ed è organizzato da LegalNext insieme a YRevolution e in collaborazione con AnimaImpresa.

Interverranno: Davide Boeri, presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Udine Anna Aurora Lombardi, presidente MuDeFri; avvocati Pietro Tonchia e Paola Fattori, LegalNext; Eugenio Fogli, veterinario e videomaker di “Da Udine al mare: viaggio dei residui del fumo” Ilda Ceka, gruppo YRevolution, promotore dell’iniziativa “RipuliAmo Udine.