Nuovo incontro sul Distretto del commercio del Friuli Orientale

Dopo la sollecitazione del mandamento locale di Confcommercio a un unico Distretto del commercio nell’area del Friuli Orientale, il presidente provinciale dell’associazione Giovanni Da Pozzo, a seguito del cordiale incontro dello scorso 16 maggio, ha invitato i sindaci di Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Manzano, Buttrio, Pradamano, Moimacco, Remanzacco, Pavia di Udine, Premariacco, Trivignano Udinese e Chiopris Viscone a un ulteriore incontro, lunedì 23 maggio alle 11.30 nella sede di Confcommercio Udine a Tavagnacco, per proseguire il dialogo per la costituzione di un Distretto del commercio che sia più ampio possibile.

"Abbiamo fortemente voluto questa misura all'interno della legge regionale 3 del 2021 SviluppoImpresa, e la riteniamo un'importantissima misura a rilancio di un settore, quello del commercio e del terziario, in forte sofferenza, soprattutto negli ultimi anni, con ricadute positive in molti altri settori – commenta Da Pozzo –. Confcommercio mette per questo a disposizione i propri tecnici, i propri dirigenti radicati nei territori e i propri funzionari al fine di arrivare, in tempi brevissimi, alla sottoscrizione di una lettera d'intenti, che sarà soltanto l'inizio di un progetto ambizioso e lungimirante che affronteremo insieme".