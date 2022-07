Nuovo passaggio verso Autostrade Alto Adriatico

"Dopo il via libera della Giunta regionale è arrivata anche l'approvazione dell'assemblea di Autostrade Alto Adriatico per concretizzare uno dei passaggi fondamentali per giungere alla concessione ad una società interamente pubblica della gestione autostradale, che era in capo ad Autovie Venete. Con l'assemblea ordinaria e straordinaria di oggi, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e Ministero, per la sua parte, sanciscono gli accordi necessari affinché Autostrade Alto Adriatico sia a tutti gli effetti nel prossimo futuro il gestore delle nostre autostrade, garantendo al contempo il completamento dei lavori per la terza corsia. Siamo quasi al traguardo di un lavoro complesso che si concluderà con la firma del governatore Fedriga sull'atto finale di concessione".

È il commento rilasciato dall'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli a margine delle assemblee ordinaria e straordinaria di Autostrade Alto Adriatico Spa che si sono svolte rispettivamente stamattina e nel pomeriggio a Trieste.

Nel corso della seduta ordinaria, come disposto dalla delibera della Giunta regionale dell'1 luglio, è stato approvato il testo dell'Agreement tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Società Autostrade Alto Adriatico, Autovie Venete e Friulia con cui sono stati definiti i passaggi per giungere alla patrimonializzazione societaria e alla copertura finanziaria per garantire la prosecuzione dei lavori in corso e il completamento della realizzazione dell'intero Piano degli investimenti.

È stato inoltre approvato l'Accordo di cooperazione tra ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Società Autostrade Alto Adriatico.

L'accordo contiene la concessione autostradale trentennale delle tratte A4 Venezia-Trieste; A23 Palmanova-Udine; A28 Portogruaro-Conegliano; A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte; A34 Raccordo Villesse-Gorizia. Approvati inoltre il Piano economico e finanziario e il regolamento di funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento.

Il controllo analogo, oggetto delle modifiche statutarie approvate in sede straordinaria, sarà esercitato oltre che dalle due Regioni anche da rappresentanti del ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili. Allo stesso modo il Collegio sindacale vedrà la presenza di rappresentanti del Mims e del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef).

"La concessione trentennale sulla A4 era l'obiettivo fondamentale di tutta l'operazione, per conservare in capo alla Regione la governance e i frutti di un'arteria strategica. Nell'interesse del Friuli Venezia Giulia confido si potrà compiere finalmente il passaggio alla newco tutta pubblica che ha mosso i primi passi nel 2016 e che ha visto uno degli ultimi e decisivi atti quando la giunta di centrosinistra che ha approvato gli atti propedeutici alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico spa. Dopo lentezze e contraddizioni auspico si potrà considerare chiusa anche la questione del riscatto delle azioni di Autovie posseduto da soci privati e possano proseguire i lavori già programmati per la terza corsia". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, già commissario straordinario per la A4, dopo che le assemblee ordinaria e straordinaria di Autostrade Alto Adriatico Spa hanno approvato fondamentali passaggi tecnici necessari al subentro della società nella concessione autostradale attualmente in capo ad Autovie Venete.

"Prima la presa di posizione della Giunta di pochi giorni fa, oggi quella dell'assemblea di Autostrade Alto Adriatico danno finalmente concretezza al lavoro avviato dalla precedente giunta di centrosinistra per l'affidamento della concessione autostradale da Autovie Venete alla nuova compagnia. Finalmente viene fatta chiarezza dopo anni di ambiguità, nei quali Giunta e vertici di Autovie Venete hanno tenuto posizioni nettamente differenti rispetto a un'operazione centrale per garantire un grande asset del Nordest". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti commentando l'approvazione odierna da parte dell'assemblea di Autostrade Alto Adriatico per giungere alla concessione della gestione autostradale prima in capo ad Autovie Venete.

"In questi anni, nei quali si sono viste e sentite dichiarazioni ambigue da parte del presidente Paniz, in più occasioni abbiamo chiesto chiarezza. Dopo che con l’atto odierno si compiono azioni in continuità con il lavoro svolto dalla precedente Giunta di centrosinistra, è fondamentale garantire il passaggio senza traumi nella nuova società del personale attualmente occupato in Autovie, al quale va riservata la massima attenzione".