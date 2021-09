Nuovo polo della British American Tobacco a Trieste

Si alzerà domani, martedì 28 settembre, il sipario su uno degli investimenti più importanti in Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Trieste. La British American Tobacco annuncerà alla presenza delle massime autorità cittadine dei ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dell’agricoltura Stefano Patuanelli il progetto per la creazione di un polo in città. Il riserbo è stato massimo in queste settimane, ma è un segnale di come l’economia del Friuli Venezia Giulia stia guidando la ripartenza del paese.