Nuovo posizionamento per Nidec Global Appliance

Dopo l'acquisizione di Embraco, uno dei leader mondiali nelle soluzioni di refrigerazione, Nidec Global Appliance annuncia il suo nuovo posizionamento come organizzazione integrata, basata su un'impronta allargata e una presenza di mercato più forte. Essendo una delle piattaforme di crescita della Nidec Corporation, la divisione sta ampliando la sua capillarità a livello mondiale e la sua capacità di innovazione, oltre a creare una solida base nelle Americhe.

L’impronta di Nidec Global Appliance adesso comprende 11 stabilimenti produttivi, sei centri di ricerca e sviluppo, tre uffici commerciali e un centro di supporto aziendale globale, distribuiti in otto Paesi (Brasile, USA, Messico, Slovacchia, Cina, Russia, Romania e Italia), sostenuti da una forza lavoro di 14.000 persone. Il volume di produzione annuale di motori e compressori, sommati, è di circa 60 milioni, ed è commercializzato in oltre 80 Paesi in tutto il mondo.

Come risultato di una serie di acquisizioni nel settore degli elettrodomestici, abbinate a una strategia di crescita a lungo termine, questo nuovo accordo ha portato alla creazione del marchio Nidec Global Appliance, che rappresenta un nuovo capitolo in quanto organizzazione unica integrata che combina le sinergie tra i portafogli prodotti. In questo senso, Embraco si pone come marchio per il portafoglio di soluzioni di refrigerazione, mentre la linea di motori per elettrodomestici esistente, incentrata su lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, mantiene il marchio Nidec.

“Gli attributi dei marchi Nidec Global Appliance si traducono in un portafoglio completo e di alta qualità di soluzioni per elettrodomestici e apparecchi commerciali, migliorando in tal modo l'approccio centrato sul cliente e la presenza sul mercato, aumentando al contempo la produttività attraverso sinergie e scambio di buone pratiche tra gli stabilimenti”, afferma Valter Taranzano, Ceo di Nidec Global Appliance.

Mentre i compressori Embraco sono pronti a soddisfare le richieste più impegnative del mercato in materia di regolamentazioni e normative, il settore dei motori ha come strategia il soddisfare le specifiche esigenze di ogni mercato servito dall'azienda a livello globale. Entrambi i portafogli prodotto sono caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica come attributi chiave, migliorati dalla tecnologia produttiva di Nidec, efficiente ed ai vertici nella categoria.

Della divisione Nidec Global Appliance fa parte anche lo stabilimento produttivo di Pordenone, precedentemente noto come Sole.