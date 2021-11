Nuovo sciopero alla Dynamic Technologies di Attimis. Le Segreterie di Fim, Fiom e Uilm, assieme alle Rsu di stabilimento, hanno proclamato altre otto ore di astensione dal lavoro per domani, venerdì 19 novembre, con presidio all'esterno dell'azienda dalle 13 alle 15, dopo la precedente mobilitazione che si è tenuta martedì.

Al centro delle rivendicazioni l'annuncio della proprietà di 50-60 esuberi. “Considerando che da molto tempo a questa parte l’azienda ha identificato convenzionalmente e unilateralmente il venerdì quale giornata di chiusura dello stabilimento di Attimis, attraverso l’utilizzo della cassa integrazione, cambiare idea su tale aspetto con il solo intento di rendere vani gli effetti del sacrificio dello sciopero dimostra scarsa attenzione da parte della direzione aziendale nei confronti delle maestranze”, denunciano i sindacati.

“Atteggiamenti sfidanti e di scarso rispetto come questo segnalato, non fanno altro che esacerbare gli animi delle persone già fortemente tesi e amareggiati a causa delle dichiarazioni aziendali riferite durante l’incontro avvenuto in Confindustria la scorsa settimana e, non creano le condizioni per un eventuale rapporto costruttivo tra le parti”, prosegue ancora la nota sindacale.