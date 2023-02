Nuovo sito per l'Inps

E' online il nuovo sito web dell’Inps, realizzato per rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti dall’Istituto e garantire una esperienza d’uso sempre più fluida e intuitiva agli utenti, in linea con le direttive dell’Agenzia per l’Italia digitale.

La nuova architettura del sito è stata disegnata e organizzata attraverso un processo di co-progettazione con gli utenti, a cui sono state indirizzate interviste, questionari e test di usabilità. I contenuti del nuovo sito sono stati organizzati in quattro macro-categorie per minimizzare la complessità e rendere l'esperienza utente più semplice e intuitiva: Pensioni e Previdenza; Lavoro; Sostegni, Sussidi e Indennità; Imprese e Liberi professionisti.

Tra le caratteristiche del nuovo sito vi è uno strumento di feedback, "Ti piace il nuovo portale", per raccogliere continuamente i commenti degli utenti e orientare il processo di rinnovamento verso il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Per il direttore regionale dell’Inps, Mauro Saviano, “con questa iniziativa l’Istituto vuole essere ancora più vicino alle persone con strumenti adatti alle esigenze di tutti, senza trascurare le fasce meno digitalizzate del Paese”.

"Il rilascio del nuovo sito web - commenta il presidente nazionale Pasquale Tridico - testimonia l’impegno a creare un futuro sempre più innovativo, introducendo tecnologie all'avanguardia, come il machine learning e l'intelligenza artificiale, per adattare l’offerta e la navigazione al comportamento unico di ogni utente. Un futuro in cui la tecnologia al servizio delle persone farà la differenza”.