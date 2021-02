Nuovo sito per la Camera di Commercio Pordenone-Udine

È online il nuovo sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, pensato, progettato e creato facendo sintesi delle esperienze dei due vecchi siti territoriali. Un'unica Camera per i due territori si vede ora anche dalla sua "veste" web, primo punto di contatto per cittadini e imprese, che ormai hanno preso confidenza con l'accorpamento tra i due enti. L’accorpamento ha comportato un grande lavoro di armonizzazione di attività e processi complessi a livello interno e progressivamente è arrivato a regime. La realizzazione del sito è andata di pari passo, velocizzata anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, che ha portato al centro l’esigenza di garantire servizi fruibili a distanza, ove fattibile. Anche su questa base, il sito e i servizi online sono stati potenziati e lo saranno ulteriormente nei prossimi mesi.

"Tenuto conto della complessità di un’operazione del genere, la priorità era arrivare velocemente a un unico portale che rispecchiasse l’accorpamento avvenuto e fornisse con maggior chiarezza le informazioni – commenta il presidente Giovanni Da Pozzo –. Con l’emergenza sanitaria, abbiamo voluto rispondere subito alle esigenze di servizi online più efficaci, potenziando occasioni di approfondimento e formazione a distanza, ma anche di comunicazione più diretta con uffici-utenti, aspetto su cui le nostre strutture e il personale si stanno impegnando con determinazione. In questa direzione sono andati anche l’avvio della pagina Facebook della Camera di Commercio Pn-Ud, la scorsa estate, quale anticipazione del sito, e del canale YouTube UP!Economia".

Il nuovo portale unico è molto snello e immediato nell’aspetto, nel rispetto delle linee guida della Pa digitale e sempre mantenendo informazioni complete sui diversi argomenti. È responsive, per poter essere visualizzato correttamente da pc, tablet o smartphone, e raggruppa le funzioni e i servizi degli uffici per macroaree tematiche. La sua fruizione è pensata cioè dal punto di vista dell’utente, che è assistito anche da un campo di ricerca libera per trovare velocemente l'argomento specifico di proprio interesse.

Dalla homepage è facile inoltre avere accesso diretto alla prenotazione degli appuntamenti per i vari uffici di entrambe le sedi, così come scorrere subito tutte le ultime novità, in termini di servizi, avvisi ed eventi, ideati dalla Cciaa nel suo insieme. Più immediata e comoda anche la condivisione sui social delle pagine e spazio in evidenza anche ai corsi di formazione e ai seminari in tematiche strettamente connesse al mondo del lavoro, dell'impresa, dell'economia e dei mercati, tutti al momento fruibili online per i partecipanti.

Sempre in homepage resta comunque ben chiara l'identità delle due sedi territoriali, per consentire agli utenti di ciascun territorio di individuare facilmente accesso, attività e opportunità specifiche.

Il nuovo portale è stato realizzato internamente dal personale camerale con il supporto di SiCamera, società del sistema camerale, e sarà perfezionato in questi primi mesi di debutto in base alle esigenze che emergeranno dal suo utilizzo a regime e dai suggerimenti che arriveranno anche da chi lo “frequenterà”. La Cciaa proprio dalle pagine del sito invita gli utenti a esprimere la loro opinione o inviare suggerimenti per migliorarne la fruibilità, scrivendo una mail a urp@pnud.camcom.it o un messaggio diretto sulla Pagina Facebook della Camera di Commercio di Pn-Ud.