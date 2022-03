Nuovo stop per le Ferriere Nord

Nuova fermata per le Ferriere Nord di Osoppo. Dopo lo stop scattato venerdì scorso e la ripresa dell’attività da lunedì, questa mattina i forni a Osoppo sono stati nuovamente spenti. E, dalle 20 di questa sera, dovrebbe fermarsi anche il laminatoio. Oltre allo stabilimento friulano sono interessati anche quelli di Verona e Potenza, che fanno sempre parte del Gruppo Pittini.

Proprio per fare il punto della situazione, questa mattina è stato convocato un tavolo in Confindustria Udine, con Rsu, organizzazioni sindacali e rappresentanti dell’azienda. A margine dell’incontro i dirigenti sindacali David Bassi (Fiom Cgil), Fabiano Venuti (Fim Cisl) e Giorgio Spelat (Uilm Uil) hanno riferito le loro preoccupazioni per la situazione di ‘stop and go’ che si sta vivendo, dettata dal rialzo dei prezzi energetici, dalle difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, specie quelle che arrivano dalla Russia, e dall’incertezza sugli ordinativi.

Al momento, dunque, per i lavoratori direttamente interessati nella produzione – oltre 300 tra acciaieria e laminatoio – si attende di capire se l’azienda farà richiesta per attivare la cassa integrazione. I sindacati hanno già chiesto un nuovo incontro per definire un percorso a tutela delle maestranze e del prosieguo aziendale.