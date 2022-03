Nuovo tavolo sul futuro della Wartsila

"Abbiamo colto le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali in merito alle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento giuliano non appena ci sono state rappresentate. Il governatore Fedriga da subito si è reso parte attiva nei confronti dello ministero per lo Sviluppo economico e del management aziendale per vedere confermata la strategicità dello stabilimento di Bagnoli e in generale del Gruppo Wartsila in Italia, anche in vista delle opportunità che potranno essere colte dall'azienda con riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, a margine dell'incontro svoltosi ieri, a cui hanno partecipato oltre all'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, i rappresentanti di Wartsila, di Confindustria Alto Adriatico, di Fiom, Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali e della Rsu dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra.

Bini ha spiegato che "l'azienda ha confermato la strategicità del sito produttivo regionale, informandoci anche rispetto agli ulteriori investimenti previsti. Sotto il profilo industriale proseguiremo nel monitoraggio e nelle proficue interlocuzioni con i rappresentanti aziendali, mettendo come sempre a disposizione gli strumenti regionali a favore di crescita ed innovazione, in stretto raccordo con le ulteriori opportunità che anche il Ministero dello sviluppo economico può mettere a disposizione".

Nell'occasione il presidente di Wartsila Italia, Andrea Bochiccio, ha ribadito la centralità del sito di Bagnoli della Rosandra rispetto alle strategie della casa madre e ha confermato la continuità della produzione presso il sito giuliano. Il rappresentante aziendale ha quindi illustrato lo stato degli ordini, il piano di assunzioni e gli investimenti previsti per l'Italia. L'azienda ha anche confermato di avere in corso approfondimenti tecnici con il Mise in vista del possibile accesso ai fondi del Pnrr.

La Regione, nel prendere atto positivamente delle dichiarazioni aziendali, ha condiviso l'opportunità, evidenziata dai rappresentanti sindacali presenti all'incontro, di mantenere il tavolo regionale attivo per monitorare lo sviluppo dei piani industriali e occupazionali presso lo stabilimento giuliano.

Infine, Rosolen e Bini, per quanto di propria competenza, hanno confermato l'impegno a seguire anche il confronto tra azienda e Mise in vista del possibile accesso ai fondi del Pnrr. In questo senso, verrà data continuità alle interlocuzioni già in essere tra il governatore Fedriga e il ministro Giorgetti e fra le rispettive strutture tecniche, con particolare riferimento alle prospettive di crescita dello stabilimento giuliano.