Nuovo vertice per Udine e Gorizia Fiere

Il nuovo presidente di Udine e Gorizia Fiere è l’avvocato palmarino Antonio Di Piazza. Il nuovo numero uno è stato nominato oggi dall’assemblea dei soci, assieme agli altri due componenti del Consiglio di amministrazione, Francesca Cressatti e Stefano Galletti. La terna succede all’amministratore unico Lucio Gomiero.

“Abbiamo scelto tre professionisti – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Udine Pordenone, socio di maggioranza perché la complessità dei temi che la Fiera dovrà affrontare richiedono più figure. Da anni non ci sono solo le esposizioni, ma anche una serie di progetti, a partire dalla Sanità e dall’Arpa, che devono essere portati avanti”.

“Oggi c’è stato il mandato dei soci - dice Di Piazza, già assessore e consigliere di centrodestra in Comune a Palmanova -, ora dobbiamo confrontarci all’interno del Cda per portare avanti le linee che i soci indicheranno. Il lavoro fatto non va dimenticato. Verificherò lo stato dell’arte per poi implementare - conclude - lo sviluppo e l’utilizzo di una realtà così importante”.