Nutrire il Vigneto a Corno di Rosazzo

Nutrire il Vigneto, ovvero restituire al terreno ciò che la vite assorbe per la sua migliore performance quali-quantitativa. È questo il tema della Masterclass EuroChem, in programma giovedì 30 gennaio alle 18 a Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo. Condurranno la serata Riccardo Cotarella, enologo di fama mondiale, e Davide Garofalo, esperto nazionale Sommelier (Ais).

Sono previsti gli interventi di Dario Ermacora, presidente del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, Attilio Scienza, professore ordinario di Viticoltura della facoltà di Agraria di Milano, Francesco Fossati, enologo e agronomo azienda Falesco, Massimo Rossini, ManagingDirectordi EuroChem Italia, e Stefano Ribatti, CropManager di EuroChem Italia.

Prevista la degustazione di tre vini provenienti da differenti piani nutrizionali che derivano da un lavoro sperimentale effettuato nel vigneto. È stato scelto un vigneto di chardonnay ed è stato diviso in tre particelle uguali tra loro come giacitura di terreno, esposizione e d’impianto. La variabile tra le particelle è rappresentata dalle differenti nutrizioni. Due particelle sono state trattate con due diverse nutrizioni minerali a base di azoto, fosforo e potassio, mentre la terza è stata lasciata senza alcun tipo di somministrazione per mantenere un testimone.

L’obiettivo di studio è quello di capire a fondo l’effetto delle concimazioni, non solo sugli aspetti agronomici, ma soprattutto sulla qualità dei mosti e dei vini che ne derivano, sulla fermentescibilità e il quadro aromatico.

La strada da percorrere per la conoscenza, è lo studio approfondito di tutto il percorso dei nutrienti dal terreno alla pianta, dall’uva al mosto, dai lieviti al vino.

Visto il numero di posti limitati, è gradita la conferma di partecipazione ai numeri 0432.838891 o 335.6035926