Occhio a parrucchieri e barbieri abusivi

Mentre si è in attesa di poter dare notizie confortanti agli associati sulle misure anticrisi del Governo che arginino le conseguenze del Coronavirus, ecco un’altra problematica che la Cna friulana si ritrova da affrontare: l’ondata di parrucchieri, estetiste e barbieri abusivi che, approfittando della chiusura dei negozi, si recano a domicilio dai clienti.

“Non rivolgetevi a operatori irregolari che sfuggono al controllo e alla vigilanza", esorta il presidente Cna Fvg Nello Coppeto, "mettendo a rischio la vostra salute e di chi vi circonda. Difendete chi resta a casa non accogliendo chi viene a lavorare in nero a domicilio per effettuare un servizio non a norma e senza alcuna tutela per la salute”.