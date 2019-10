Occhio alla truffa dei clienti Unicredit

La notizia della violazione dei dati di 3 milioni di clienti a danno di Unicredit ha riportato d’attualità il tema della sicurezza informatica dei conti online. “L’invito – spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi - è quello di non rispondere a telefonate, sms, Whatsapp o mail che vi dovessero arrivare per conto di Unicredit, dove vi chiedono la riconferma dei dati. Potrebbe, infatti, trattarsi di phishing, ovvero di una truffa, quindi… non abboccate!”.

“I dati rubati – ricorda Puschiasis - dovrebbero riguardare solo le anagrafiche. Ma, per ogni dubbio, è meglio contattare la vostra filiale. Se notate anomalie, attivatevi subito. Per ogni aiuto, potete contattare la nostra associazione allo 0432-1721212 oppure al 347-3082244”.