Occupazione in Fvg, saldo positivo ad aprile

Ad aprile 2021 il mercato del lavoro regionale si è chiuso con 14.487 assunzioni, 13.487 cessazioni di rapporti lavorativi e un saldo positivo pari a +1.000 unità. I dati – riferiti al lavoro dipendente - portano ad un totale, sui primi quattro mesi dell’anno, di 61.460 assunzioni, 46.367 cessazioni e a un saldo positivo di oltre 15.000 unità. La rilevazione diffusa dall’Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro conferma il trend di ripresa dell’occupazione per il 2021 ma resta ancora significativo il divario con i livelli pre pandemia, soprattutto nell’ambito del terziario e delle attività turistiche.

Guardando all’andamento rispetto al 2020 la crescita è evidente: solo nel mese di aprile l’incremento tendenziale è piuttosto elevato (+158,6%), così come quello del saldo complessivo (+3.872 unità). Considerando i primi quattro mesi dell’anno, l’incremento tendenziale delle assunzioni è pari a +15,4% e le posizioni di lavoro crescono di oltre 10.000 unità. Va però tenuto presente che ad aprile 2020 si era registrato un calo piuttosto intenso rispetto allo stesso mese del 2019, vista la fase iniziale di contenimento della pandemia: il decremento delle assunzioni era pari al 72% e le posizioni di lavoro in meno erano 7.858.

Rispetto al periodo pre pandemia, invece, nel 2021 “mancano” all’appello il 22,3% delle assunzioni e poco più di 5.000 posizioni di lavoro.

La ripresa della dinamica del mercato del lavoro è spinta soprattutto dal lavoro temporaneo, dal lavoro in somministrazione e dall’apprendistato, in particolare nella manifattura (+9% nel primo trimestre 2021 rispetto 2020), nell’istruzione (+27,3%) e nelle costruzioni (+28,9%). Questi ultimi due settori, inoltre, mostrano un incremento particolarmente intenso ad aprile 2021 tanto rispetto al 2020 quanto addirittura rispetto allo stesso periodo del 2019 (rispettivamente +6,2% e +26,6%).

Nonostante il deciso “rimbalzo” positivo ad aprile, la situazione per il comparto del terziario e del turismo rimane legata all’incognita della stagione estiva, anche se si hanno informazioni sul buon andamento delle prenotazioni. Si tratterà di capire se e in che termini ci sarà un problema di mismatch per talune figure professionali nell’ambito turistico: molti datori di lavoro nel settore stanno infatti segnalando in questi giorni una difficoltà a reperire personale.

L’andamento della ripresa tende a confermare il “dualismo” settoriale, da un lato i servizi e il terziario ancora in crisi anche se in recupero, dall’altro il manifatturiero e le costruzioni in ripresa.